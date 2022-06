¿Se arrepintió? Lilly Téllez comparte foto abrazando a AMLO y la borra ante críticas

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, compartió una foto abrazando a AMLO para criticarlo llamándolo "futuro presidente de un narcoestado", sin embargo, eliminó la foto tras recibir críticas por "traicionar" a Morena.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el 2 de junio de 2022 Lilly Téllez compartió la imagen donde aparece abrazando a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018, donde ella decidió apoyar a Morena y gracias a eso se convirtió en senadora.

Renegando de su pasado a favor de la 4T, la panista aseguró que en 2018 ella no sabía que el candidato AMLO se convertiría en el presidente de un "narcoestado", pero él tampoco sabía que ella lo denunciaría en el futuro, pues terminó convirtiéndose en una férrea opositora.

"En esa imagen de 2018 yo no sabía que ese candidato que me abrazaba sería el futuro presidente de un narcoestado. Y él no sabía que yo estaría dispuesta a denunciarlo", escribió Lilly Téllez sobre la foto con AMLO.

La senadora del PAN no tardó en recibir numerosas críticas tachándola de "traidora" por aprovechar la popularidad de López Obrador para triunfar en las elecciones de 2018 y convertirse en senadora.

Lilly Téllez compartió una foto abrazando a AMLO para criticarlo, pero la borró tras recibir críticas. Imagen: Twitter

Entre los comentarios destacó uno del morenista Antonio Attolini, quien le respondió a Téllez: "Qué tóxica es usted, senadora".

A los pocos minutos, Lilly Téllez eliminó la publicación de su foto abrazando a AMLO sin comentar nada más sobre el tema.

Cabe recordar que tras llegar al Senado de la mano de Morena en 2018, la política sonorense abandonó la bancada morenista en febrero de 2020 debido a "diferencias de criterio", asegurando que seguiría como senadora independiente. Incluso agradeció a Alfonso Durazo, Ricardo Monreal y López Obrador por su apoyo.

No tuvieron que pasar muchos meses para que Téllez comenzara a simpatizar con el PAN, pero fue hasta marzo de 2022 ue oficialmente se afilió al partido blanquiazul, luego de que el dirigente Marko Cortés la "destapó" como posible candidata para las elecciones de 2024.

Además, en diversas ocasiones la panista ha acusado al gobierno de AMLO de tener un "pacto" con el crimen organizado.

Los seguidores de AMLO y morenistas tildan a Lilly Téllez de "traidora" y "chapulina", pues acusan que sólo utilizó a Morena para llegar al Senado y luego mostrar su afinidad con el PAN.