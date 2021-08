¿Se arrepintió? Sánchez Cordero afirmó que se jubilaría para dedicarse a sus nietos, pero ahora va al Senado

México.- De manera imprevista, este jueves Olga Sánchez Cordero renunció su cargo al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) para convertirse en presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, cuando en el pasado había asegurado que ansiaba jubilarse para cuidar de sus nietos.

¿No se quería jubilar?

En La Mañanera de AMLO del pasado 5 de febrero, Olga Sánchez Cordero aseguró que una vez que concluya su cargo como titular de la Segob se jubilaría para dedicarse a su familia.

La ministra en retiro descartó tener aspiraciones presidenciales, y afirmó que tras concluir su responsabilidad en la Segob le gustaría dedicar más tiempo a sus nietas y nietos.

"Yo en lo personal (...) y sí quiero dejarlo muy claro, yo tengo ya muchos años y no tengo ninguna expectativa de esta naturaleza, por supuesto que no, y sobre todo por mi edad, porque ya en un momento más, terminando esta responsabilidad (Segob) ya quisiera dedicarme a estar más tiempo con mi familia, con mis nietas y nietos", declaró.

Posteriormente, en a mediados de julio, reiteró ante la prensa que se jubilará una vez que concluya su periodo al frente de la Secretaría de Gobernación, por lo que descartó aspirar a otros cargos políticos.

"Cuando termine mi función, que tenemos secretaria de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar, he trabajado muchos años. Creo que tengo mi merecido descanso", dijo Sáncez Cordero.

La funcionaria precisó que el 16 de julio cumpliría 74 años de edad, por lo que no veía más "perspectiva política" para ella.

Sin embargo, este 26 de agosto sorpresivamente renunció a su cargo como titular de la Segob con el fin de retomar su escaño en el Senado, donde se convertirá en la presidenta de la Mesa Directiva, según dio a conocer Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Unión.

A través de Twitter, Monreal dio la bienvenida a la exsecretaria de Gobernación por su reincorporación al Senado en el grupo parlamentario de Morena.

"La doctora Olga Sánchez Cordero presentó su solicitud de reincorporación como senadora propietaria, lo cual de acuerdo con la ley, tiene ese derecho, le expresamos nuestro beneplácito por esta decisión y le damos la bienvenida", declaró Ricardo Monreal.

El inesperado anuncio arroja dudas sobre la decisión de Sánchez Cordero; ¿se arrepintió? ¿cambió de parecer? Todo parece indicar que la funcionaria está dispuesta a continuar con su carrera política y sí aspira a otros cargos.

Hasta el momento la extitular de la Segob no ha hecho ninguna declaración sobre el tema en sus redes sociales.