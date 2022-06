¿Se arrepintió? Señalan a AMLO por criticar propuesta de Anaya por carros eléctricos, incluida en decálogo de cambio climático

México.- El presidente AMLO fue señalado por sus declaraciones a lo largo de la semana, pues criticó propuestas del excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya, por la implementación de autos eléctricos, mismo que fue incluida en el decálogo del Gobierno de México para combatir el cambio climático.

La polémica se desató luego de que el pasado lunes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exhibió en su conferencia matutina un video de Ricardo Anaya, señalando que las ideas del mandatario estaban obsoletas, pues apostaba por las energías producidas por el petróleo.

Ricardo Anaya indicó en su video que México debía integrarse a las medidas de otros países, donde se ha apostado por las energías renovables, incluyendo la producción de coches eléctricos que detengan las emisiones producidas por la quema de combustibles.

"Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex (...) Hacer refinerías es tirar el dinero, esos fierros no van a servir para nada el futuro. Otra vez, el problema de López Obrador no es su edad, es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo", dijo Ricardo Anaya sobre AMLO

Y es que Andrés Manuel ironizó sobre las críticas a construir refinerías, debido a que el futuro son los coches eléctricos.

¿Se arrepintió?

Sin embargo, el mandatario mexicano participó este viernes 17 de junio en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción Climática, organizado por Estados Unidos, donde presentó los compromisos, luego de haber tenido una reunión con John Kerry.

En su intervención AMLO leyó un decálogo con compromisos por parte del Gobierno de México para ayudar a combatir el cambio climático, destacando, entre otras cosas, que “México se suma al compromiso de producir el 50 por ciento de vehículos de cero emisiones contaminantes para 2030”, es decir, coches eléctricos.

La contradicción del jefe del Ejecutivo fue señalada en redes sociales, puesto que expuso lo que Ricardo Anaya mencionaba en su video.

Te recomendamos leer:

Rebasa crimen a GN en Huasteca Potosina

Se hizo justicia: hijo de José Manuel del Rió celebra la liberación de su padre

Marcelo Ebrard responde a congresistas de USA sobre estrategia de seguridad en México

Asimismo, Andrés Manuel indicó que México se compromete a producir en 2024, cuando menos, el 35 por ciento de toda la energía que consumimos en el país de fuentes limpias y renovables, las cuales son producidas por la luz solar, el viento y la fuerza del agua.