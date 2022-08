¡Se blindó! 'Alito' Moreno obtiene suspensión definitiva contra audios de Layda Sansores

Cabe recordar que el pasado 23 de julio 'Alito' dio a conocer que denunció a Layda Sansores ante la Fiscalía General de la República (FGR) por difundir más audios pese a un mandato judicial que la obligaba a no hacerlo, pues el mismo día que obtuvo el amparo la funcionaria filtró una nueva grabación.

Sin embargo, el juez no publicó los detalles sobre los alcances de la suspensión o las instrucciones precisas que ordena a la gobernadora de Morena, por lo que probablemente esté siguiendo los lineamientos establecidos por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

De esta manera, el líder del PRI obtiene la protección para que Layda Sansores no haga más declaraciones y comentarios en su contra, como lo había estado haciendo al filtrar sus audios en redes sociales y en su programa "Martes del Jaguar".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.