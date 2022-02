Se burla AMLO de Enrique Krauze comparando el manejo de la pandemia con el juicio final

México.- AMLO se burló de Enrique Krauze luego de que este llamó juicio final al manejo de la pandemia de Covid-19 que se realiza en México, a través de su cuenta oficial de Twitter.

En la conferencia Mañanera del 15 de febrero del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se burló del empresario e intelectual Enrique Krauze, a quien tiene catalogado como opositor a su gobierno y proyecto de transformación.

La burla fue consecuencia de un tuit publicado por Krauze el pasado 08 de febrero del 2022, donde Enrique compara el manejo de la pandemia de Covid-19 en México con el juicio final, al que los adultos tendrán que responder a las nuevas generaciones.

“Las nuevas generaciones iban a recordar de manera lamentable, triste, estos acontecimientos, desde luego, a todos nos han afectado, pero como dando a entender de que la gente perdió la vida, falleció, por culpa de nosotros, el señor Krauze”, comentó AMLO al solicitar a su staff que exhibiera el tuit.

Posteriormente, el presidente López Obrador reconoció que los opositores buscaban culparlos de todo, hasta el punto de interponer una demanda penal en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud que se encargó del manejo de la pandemia de Covid-19.

“El señor Krauze es como el jefe de un grupo de intelectuales orgánicos, director de la revista Letras Libres y tenía mucha relación con los gobiernos anteriores, se le compraban sus revistas, como 10 mil revistas se le compraba mensuales y libros, es un empresario, pero también con fama de intelectual, de historiador, no voy a dejar de repetir, porque no invento, no miento, lo que dijo en un artículo en el periodíco Reforma, porque escribe también en ese medio conservador, dijo que se habían registrado más asesinatos con Gustavo Díaz Ordaz que con Porfirio Díaz, historiador”, platicó AMLO sobre el pasado de Enrique Krauze.

Tras ello, dio lectura al tuit de Enrique Krauze donde plantea un panorama desolador para el futuro, por el cual los adultos tendrán que responder antes los hijos o nietos.

“No lo duden: algún día sus hijos y nietos preguntarán: “¿dónde estuviste, qué dijiste, qué hiciste cuando cientos de miles de mexicanos morían por la criminalidad tolerada o la pandemia mal gestionada? Ése, y no otro, será el Juicio final, pontificó el mesías del conservadurismo”, tuiteó Krauze el pasado 08 de febrero del 2022.

Al terminar la lectura del tuit de Enrique Krazue, AMLO soltó la risa a modo de burla de uno de los hombres a quien ha acusado de ser opositor y que incluso llamó “el mesías del conservadurismo”.