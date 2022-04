Se burla AMLO de senadora del PAN que aseguró cambio del color del mar por Tren Maya

Ciudad de México.- AMLO exhibió a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, luego de que la legisladora señalara al Gobierno de México por cambiar el color turquesa del mar en el Caribe mexicano por el impacto que traería la construcción del Tren Maya.

Elizabeth García Vilchis, mostró el video Kenia López Rabadán durante el “Quién es Quién en las Mentiras”, imágenes que fueron retomadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ironizó sobre las acusaciones de la legisladora por el impacto ambiental que tendrá la megaobra.

El mandatario federal, hizo poner el video por partes para escuchar detalladamente la declaración de Kenia López quien mencionó:

“Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista”.

En este sentido, AMLO indicó que este n pensamiento generalizado en la oposición, indicando que creen “ignorante” a todo aquel que difiera de su postura.

"Eso es lo típico y no es la senadora, son millones, ese es el pensamiento conservador, todos los demás son ignorantes, nosotros no, eso es el discurso de siempre, nosotros somos gentes de bien, educadas, tenemos preparación, los demás son nacos, no tienen capacidad para darse cuenta que los manipulan, los engañan con mentiras", declaró.

Andrés Manuel negó que la construcción del Tren Maya vaya a cambiar el color del mar en la Riviera Maya, cuestionado el fundamento científico con el que la senadora hizo su declaración.

"Ellos sí pueden mentir y mentir y es una especie de enajenación, porque no se dan cuenta o piensan que es normal (...) La política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar, entonces, es importante", agregó desde La Mañanera.