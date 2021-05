Se burlan de AMO en TikTok por tardar una eternidad en insultar a la prensa

México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió una vez más contra la prensa de México considerando que es la más "lamentable" e "injusta", se ha viralizado en TikTok un video que se burla de la lentitud con que pronunció el ataque.

Fue el usuario @carloschaviratv que en su cuenta de TikTok difundió un video retomando las palabras de AMLO contra los medios de comunicación, ridiculizando la "eternidad" con que el mandatario pronuncia las palabras para descalificar a la prensa mexicana.

Sin embargo, el usuario aprovechó la lentitud con que el presidente reflexionó sus palabras para mostrar todo lo que habría cruzado la mente de AMLO en esos eternos segundos, como un catálogo de insultos contra los medios e incluso el odio al expresidente Felipe Calderón, lo que logró imitando su voz.

Leer más: El INE fue creado para impedir la democracia en México: AMLO

Es que tenemos la prensa más... (estúpida, no no no, la más bastarda, no no no, me encantaría decir en vivo: te odio Calderón...) la prensa más... este", y el TikTok se interrumpe mostrando en la pantalla un mensaje de error.