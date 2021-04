Rocha Moya: "Yo creo que no hay que pactar con el cártel"

Sinaloa.- El candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que aunque no existe una forma de atender el tema del narcotráfico con pactos con el cártel, si se puede atender aplicando "condiciones muy severas".

Así lo mencionó el candidato morenista en entrevista con LatinUs con Carlos Loret de Mola quien tras cuestionarlo sobre la manera en la que se puede gobernar Sinaloa sobre el narcotráfico, Rocha mencionó hay muchos aspectos en los cuales aportar, pese a que es un delito que es atendido por la federación.

"Yo creo que no hay que pactar con el cártel. Hay que poner condiciones muy severas a pesar de que el narcotráfico es un delito que lo debe de perseguir la federación. Yo creo que el estado tiene mucho que aportar al respecto", dijo Rocha Moya.

Mencionó que, aunque no existen acuerdo con el cártel si hay formas en las que se busca tener comunicación con esos grupos, esto pese se niega por los gobiernos.

"Hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general, niegan cualquier acercamiento o platica con delincuentes. Sin embargo, hay una cosa, los contactos se hacen de personero del Gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes".

Para actuar bajo ese mecanismo, mencionó que es necesario diseñar "una política de estado, en la que no sean los personeros del gobierno" sino una política establecida que actúe contra estos grupos delictivos.

Así mismo mencionó que de ganar la gobernatura de Sinaloa buscaría una manera de "entender en lo elemental, en lo que daña a la sociedad" ya que es una manera en la cual no se ha intentad y "vale la pena intentarlo", siempre y cuando sea realizado bajo una estrategia que le "cabida" al tema ya que se deben atender los aspectos nacionales bajo una política bien diseñada.

Sin temor a las críticas, se dijo ser oriundo de Badiraguato localidad de Sinaloa de donde son originarios grandes capos del narco y agregó que aun así "no soy capo, no soy narco, ya a mi edad no creo que me convenga cambiar de giro". sin embargo, aclaró que existe la necesidad de explorar nuevas cosas como son los temas de la legalización de la marihuana, o el tener acercamiento con este tipo de grupos.