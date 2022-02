¡Se camucó! AMLO exhibe declaración de Alito Moreno contra reforma eléctrica

México.- El presidente AMLO exhibió una declaración del líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, quien aseguró que su partido no apoyará "ninguna reforma que beneficie a México" al ser cuestionado sobre la reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

Hacia el final de La Mañanera del 8 de febrero de 2022, AMLO dio a conocer un fragmento en video de una entrevista de Alito Moreno con el periodista Pascal Beltrán, del periódico Excélsior, donde el político declaró que el PRI no apoyará reformas que beneficien al país.

"Lo que ha quedado claro es que al final del camino en esta difusión se necesita fotos, se necesita mayorías calificadas, y lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país, y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México", fue lo que dijo Alito Moreno sobre la reforma eléctrica de AMLO.

"Nosotros no apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México", reiteró AMLO, quien consideró que el líder priista cometió una equivocación y debería aclarar qué quiso decir, ya que sus declaraciones pueden malinterpretarse.

"Ayer pasaron cosas interesantes, esto es con todo respeto, porque no es de mala fe, pero sí alegra la vida, se 'camucó' el presidente del PRI en una declaración, es evidente que es un error, pero miren lo que dijo sobre la reforma energética, ojalá y él aclare, porque estoy seguro que no puede estar pensando en eso, o no puede decir eso", comentó el mandatario.

La expresión de "camucar", ya usada por AMLO en otras ocasiones, es una palabra de origen cahíta y uno de sus significados es "embaucar" o confundir, según el Diccionario de México de Juan Palomar.

Antes de mostrar el video, el presidente de México mencionó que el periodista Joaquín López Dóriga exhibió recientemente una fotografía diciendo que él está "chocheando", por lo que admitió que sí se encuentra muy agotado, pero no hay motivo para enojarse por este tipo de declaraciones, esto como una suerte de justificación para exhibir luego el video de Alito.

"Esto es también porque ven cuántas cosas dicen del presidente, que está 'chocheando', hace unos días sacó López Dóriga una foto en donde sí la verdad estoy muy agotado, muy cansando, 'chocheando', y fue su nota, entonces no hay que enojarnos, esto es así, entonces miren al presidente del PRI que le preguntan sobre la reforma eléctrica, ojalá y aclare bien, porque yo creo que se equivocó", señaló.

Damián Alcázar tunde al líder del PRI

El actor mexicano Damián Alcázar, simpatizante de la 4T, reaccionó a las declaraciones del dirigente del PRI con sarcasmo, recordando los atropellos de dicho partido contra el bienestar de los mexicanos.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Damián Alcázar recordó que los legisladores del PRI en su momento votaron contra diversas iniciativas que beneficiarían al país, como el aumento a la pensión para adultos mayores y para discapacitados, las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro y el aumento al salario mínimo, por mencionar algunos ejemplos.

"Votaron en contra del aumento a la pensión para adultos mayores, pensión para discapacidad, #JovenesConstruyendoElFuturo, salario mínimo etc. Hoy el presidente del PRI dice que no votarán por reformas que beneficien a México. ¡Que no lo jure! Le creemos", escribió el protagonista de 'La dictadura perfecta'.