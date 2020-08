"Se combate a todos los grupos delincuenciales sin distinciones, aquí no habrá un García Luna": AMLO

Culiacán, Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno "se combate a todos los grupos delincuenciales sin distinciones" y no se repetirán acciones como las del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

En la conferencia mañanera de este miércoles 5 de agosto desde Culiacán, Sinaloa, acompañado por el Gabinete de Seguridad y el gobernador estatal, Quirino Ordaz Coppel, el presidente López Obrador declaró que en su administración "se aplica la ley por parejo" a diferencia del gobierno de Felipe Calderón, donde "se protegía a un grupo para perseguir a otro".

Que no quede duda, porque no somos iguales: ya se terminó aquello de que se protegía a un grupo para perseguir a otro. Eso es lo que tiene en la cárcel al que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, para hablar en plata, con claridad, entonces eso ya no, se aplica la ley por parejo", aseveró.