¡Se compró departamentos, no dólares! Ataca AMLO a Loret de Mola con un tuit falso sobre el dólar

México.- AMLO atacó a Loret de Mola usando un tuit falso, donde se busca exhibir al periodista anunciando que el precio del peso mexicano se iba a depreciar frente al dólar estadounidenses para el 2021.

En la conferencia Mañanera del 28 de marzo del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra Carlos Loret de Mola, presumiendo que el peso mexicano se había apreciado como no había pasado en 20 años o más.

“En vez de devaluarse se ha fortalecido, se ha apreciado, teníamos años en que no sucedía eso, siempre eran devaluaciones, depreciaciones, entonces en la campaña en contra de nosotros, todavía no tomábamos posesión y ya andaban pronosticando de que se iba ir el dólar a 35 pesos y terminó la semana en 20, es de las monedas más estables del mundo, pero está así, sin devaluarse, como no se veía en 20 años o más”, declaró AMLO sobre el peso mexicano frente al dólar.

Leer más: Hay qué buscar los avisos del INE como Dora la Exploradora: AMLO

Posteriormente, pidió al staff que le presentara el tuit de Carlos Loret de Mola donde este supuestamente dice que el peso mexicano se iba a depreciar con la toma de protesta de AMLO como presidente, pues esta publicación fue presuntamente realizada en junio del 2018.

"Tomen nota hoy 17 de junio del 2018 el dólar está a $22, en diciembre que @Lópezobrador_ entre a la presidencia va a estar en $25 y muy probablemente para 2021 estará a $35. Yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos. #advertidosestan", decía el tuit falso de Loret de Mola sobre la depreciación del peso frente al dólar.

No obstante, en mayo del 2021, la agencia AP publicó que el tuit en cuestión era falso, que no se había encontrado información en redes o medios que permitieran asegurar que era una aseveración real del periodista Carlos Loret de Mola. Añade que el tuit fue desmentido por el propio atacado.

“Periodista mexicano no tuiteó sobre el valor del dólar con AMLO”, es el nombre de la nota que publicó AP para confirmar que el tuit era falso.

Pese a ello, a casi un año de que se aclaró que el tuit era falso, tanto el presidente López Obrador como su equipo, lo volvieron a exponer en la conferencia Mañanera, para exhibir el supuesto mal augurio del periodista Loret de Mola.

“El economista Loret de Mola, precisamente cuando lo del aeropuerto, porque todos estaban metidos o sus empresas, en el negocio del aeropuerto de Texcoco, entonces dijimos, va una consulta y no al aeropuerto de Texcoco, fue lo que decidió la gente, se pusieron enojadisimos desde entonces, bueno ya con Loret teníamos diferencias desde tiempo atrás y con otros”, aseveró AMLO sobre Loret de Mola.

Cabe señalar que en el último año, de acuerdo a la información que muestra Google al buscar “dólar a peso”, se registra que el peso mexicano ha oscilado entre los $19.76 y $21.91 por dólar. Además, el dólar amaneció a 20.0815 pesos mexicanos el mismo día en que AMLO atacó a Loret de Mola

Leer más: Podría el TEPJF bloquear decreto de propaganda por la revocación de mandato de AMLO

“No compró dólares, compró departamentos, pero hay otro de Chumel Torres, también otro de un economista”, añadió AMLO en su ataque contra Loret de Mola.

Finalmente, AMLO también exhibió a Chumel Torres por asegurar que se debían comprar dólares, tras la salida del primer secretario de Hacienda que tuvo el presidente mexicano, Carlos Manuel Urzúa Macías.