Se conocerá toda la verdad sobre operativo en Culiacán: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia de hoy el informe completo sobre el operativo en Culiacán, el pasado 17 de octubre el cual recibió numerosas críticas a la estrategia de seguridad.

Durazo reiteró la estrategia pacifista actual, y dijo que en el operativo de Culiacán "habríamos ganado, pero a qué costo", señaló. López Obrador, dijo que se actuó de forma humanitaria evitando la violencia.

El presidente defendió su actual estrategia. En palabras de Alfonso Durazo, un operativo fallido no representa que la estrategia se encuentre.

Ya es otra estrategia, hay que subrayarlo, ya no es enfrentar la violencia con la violencia.No es enfrentar el mal con el mal, ya no hay guerra contra el narcotráfico.Ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, eso ya se terminó.Queremos la paz, como lo hemos dicho muchas veces, es fruto de la justicia.Es una nueva estrategia, ahora sí, un nuevo paradigma de seguridad