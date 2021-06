Se debe facilitar el registro de candidatos independientes en Sinaloa

México.- En el reciente proceso electoral hubo una baja en las candidaturas independientes, en Sinaloa solo contendieron cuatro personas bajo esta figura, dos para la presidencia municipal de El Fuerte y los otros dos fueron para diputaciones locales.

Debate contactó con Enrique Vega Ayala, analista con amplia carrera en instituciones electorales, y Luis Felipe Bernal, profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes compartieron sus puntos de vista y propuestas para fortalecer a las candidaturas independientes.

Las dificultades de cumplir con los requisitos para lograr la candidatura

Enrique Vega Ayala explicó los motivos del surgimiento de las candidaturas independientes, “nacieron como una puerta de escape para tratar de refrescar el sistema político nacional, darle nuevos aires, incorporando nuevas figuras”. Aunque destacó existen complicaciones para cumplir con los requisitos que las autoridades electorales exigen. “No cualquier persona en lo individual va a poder conseguir ese número de firmas ni tampoco las cantidades (dinero) que se tendrían que gastar para cumplir con eso”.

También explicó en qué consiste la recolección de firmas, “no las puedes juntar así nomás, tienen que ser representativas de la demarcación a la que estás aspirando a representar, ya sea como gobernador, diputado o alcalde. No te puedes sentar en un lugar y recoger firmas”.

Por lo tanto, se requiere de una estructura operativa que un ciudadano promedio no puede realizar. “Un ciudadano común sin una organización detrás y que no tiene un respaldo social previo, le es muy complicado poder lograr esa aspiración”.

La relación con los partidos políticos

Luis Felipe Bernal señaló que las candidaturas independientes no han generado una impresión positiva en la sociedad sinaloense debido, en parte, a la cooptación de estas por integrantes de partidos políticos. “En los primeros procesos, de 2016 y 2018, vimos que había candidatos independientes que pertenecían a partidos políticos, que se separaban de sus partidos para lanzarse como candidatos independientes”.

En cuanto a la numerosa oferta de partidos políticos, consideró que es entendible para el ciudadano aceptar el respaldo de los partidos pequeños en lugar de hacerlo por la vía independiente. “Siempre va a atraer una pequeña estructura, le va a permitir moverse más que de manera independiente”. Señaló que la multiplicidad de partidos no debería afectar a las candidaturas independientes, pero “los partidos nuevos buscan a candidatos nuevos, rostros nuevos, y esto ha venido a disminuir las candidaturas independientes”.

Enrique Vega también consideró que las numerosas opciones partidistas afectaron a las candidaturas independientes. “Jalaron a muchos que pudieron haber sido aspirantes independientes y que vieron la oportunidad de no tener los obstáculos que implican el cumplimiento de los requisitos”.

De, mismo modo, Luis Felipe Bernal comentó sobre la reciente apertura de los partidos políticos a registrar personas ajenas al partido, como lo hizo el Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Generó reformas a sus estatutos y amplió la posibilidad de que ciudadanos no registrados en el partido fuesen parte de sus candidatos”.

No deben desaparecer las candidaturas independientes

Enrique Vega llamó a no desaparecer esta figura, “las candidaturas independientes deben seguir, habría que buscarle formatos más idóneos, tiempos, para que puedan cumplir con los requisitos, pero la base es que se socialice la idea de que no puedes aspirar a ser candidato de un día para otro, si no que tienes que construir esta candidatura”.

En el mismo sentido, Bernal concluyó que las candidaturas independientes no deben desaparecer y se debe mejorar en su regulación. “Necesitamos que las leyes sean un poco menos duras, más flexibles, que los requisitos sean menos exigentes para motivar”.

El Dato

Apoyo ciudadano

Dentro de los requisitos para una candidatura independiente, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) exige comprobación de apoyo ciudadano de la siguiente manera: los aspirantes a una candidatura independiente deberán reunir cuando menos la cantidad de firmas equivalentes al 2 % de la lista nominal de electores correspondiente a la entidad, al distrito electoral o al municipio según la candidatura por la que desean postularse. (Para más información, consúltense Lineamientos para candidaturas independientes del IEES).