Se debe gobernar para todo el pueblo y no para un partido: AMLO

Oaxaca.- Durante su visita al estado de Oaxaca, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró que en el gobierno se debe trabajar para todos, sin distinguir partidos políticos o posiciones sociales.

AMLO acudió a Oaxaca para realizar la supervisión de la construcción de la carretera Barranca Larga-Ventanilla, en el municipio de San Vicente Coatlán.

El mandatario estuvo acompañado por el gobernador priista de Oaxaca Alejandro Murat, es decir, de un gobernador militante de un partido político de pública oposición a Morena, partido fundado por el presidente mexicano.

"De nuevo mi reconocimiento al gobernador Alejandro Murat. Nos hemos llevado muy bien. Esto es en beneficio del pueblo. Podemos estar en partidos distintos o tener como origen movimientos o partidos distintos, pero ya cuando se llega al gobierno se tiene que gobernar para todos. No se puede llegar al gobierno y gobernar nada más para un partido, eso es faccioso", declaró el presidente mexicano sobre la colaboración gubernamental sin distinción de partidos políticos.

En ese sentido, AMLO aclaró que el gobernar facciosamente es "ocuparse nada más de un grupo, de una parte. Y así es un partido, eso es lo que significa, su nombre es partido, una parte; gobierno, no, gobierno es todos, sean del partido que sean, esa es la democracia".

Pese a hoy realizar esta declaración, el día 11 de junio López Obrador se volvió viral en redes sociales al señalar que las personas de clase media que no votaron por Morena son egoístas.

Durante la gira de supervisión en Oaxaca, y junto al gobernador priistas, AMLO reconoció que las diferencias creadas durante las campañas electorales se terminan al llegar al gobierno.

"Puede haber diferencias, y acaban de pasar las campañas y hubo elecciones, pero una vez que ya se constituye el gobierno se tiene que atender a todos, no es de que: ‘A ver, tú no estás conmigo, tú no votaste por mí, tú no vas a recibir nada.’ Eso ya se acabó. El presupuesto no es de un ningún partido, el presupuesto es dinero de todo el pueblo y se tiene que administrar y se tiene que distribuir con justicia, y tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo", afirmó el presidente de México.

Se desconoce si este mensaje de unidad que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador sea un llamado a los funcionarios que están próximos a tomar el poder en distintas partes de México.

