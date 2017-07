Se defiende la titular de Sistema Nacional Anticorrupción

México.- La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jacqueline Peschard, rechazó los señalamientos del presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM), en el sentido de que el sistema está “colapsando” ante la presunción de que hubo irregularidades en el nombramiento de sus integrantes.

Dijo:

"Creo que [el presidente del Senado] se está yendo con una nota periodística y no tiene todos los datos, está viendo una información parcial y sobre eso está haciendo consideraciones”.

Peschard Mariscal detalló que quienes tengan dudas del proceso de selección deben consultar el Libro Blanco de la Comisión de Selección y no sólo la opinión de una persona, retomada por un periódico.

“Es información parcial, no es que no sea válida la opinión de alguien que concursó para ser miembro del CPC, claro que es válida, pero pensar que la opinión de alguien es igual toda la información que hay sobre el proceso no nos parece”.