Se deslinda Ignacio Mier de diputada local de Morena detenida con armas de fuego

México.- El coordinador del grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, se desvinculó de la diputada local suplente Sandra Nelly Cadena Santos, quien fue detenida en el estado de Puebla con un arsenal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y con quien aparece en fotografias de campaña electoral.

El día de ayer, miéecoles 22 de septiembre, en el municipio de Tecamachalco, Puebla, fue aprehendida, en posesión de armas de fuego y granadas, Sandra Nelly, junto con su esposo Jesús Portilla.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el diputado poblano sostuvo que jamás ha conversado con la legisladora morenista y que las fotos en las que aparece junto a ella fueron tomadas en un acto público al que ella asistió.

"No he tenido la oportunidad jamás de platicar con ella, es una compañera que en un acto estuvo ahí presente y repito, yo no tengo grupos ni aspiro a tener grupos. Y eso es seguramente fuego amigo", señaló el líder de la bancada guinda.

Enfatizó que si Cadena Santos incurrió en algún delito, las autoridades competentes tienen que actuar en consecuencia y sin hacer distinciones de ninguna indole al tratarse de una militante del Movimiento Regeneración Nacional.

Asimsimo, subrayó que, como lo hizo en otros estados de la república en el proceso electoral 2020-2021, en Puebla estuvo acompañanado a los candidatos del partido para el que milita.

En este sentido, Ignacio Mier negó que él encabece algún grupo político en su entidad, al mismo tiempo, desechó la posibilidad de postularse como candidato a algún cargo público de Puebla.

"Al que se destapa, le da pulmonía. Por si piensan que ya ando ahí queriendo algo por mi tierra, no, no me destapo", indicó.

Leer más: ¡Cayó la ley! Detienen a diputada de Morena, Sandra Nelly, con armas y granadas

Por último, aseguró que, en estos momentos, se encuentra plenamente enfocado en los trabajos legislctivos que demandan en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Además, sostuvo que siempre ha pensado que las especulaciones en dicha materia no aportan nada al desarrollo de los estados.