Se destapa morenista Ignacio Mier para gobernador de Puebla

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena, reconoció que aspira a la candidatura al Gobierno de Puebla, por lo que anunció que hará una consulta para saber si la ciudadanía lo apoya.

En el Cholula Center, de San Andrés Cholula, presentó un cuarto informe de labores legislativas, aunque tendría que ser el primero de la 65 Legislatura.

Desde el inicio del evento, se desataron los gritos de "Gobernador, Gobernador".

Acompañado de diputados, gobernadores y el dirigente de Morena, Mario Delgado, Mier dijo que sería respetuoso de la ley, a casi dos años para que se renueve el Gobierno estatal, junto con la presidencial de 2024.

En un centro de convenciones lleno con cientos de movilizados provenientes de todas las regiones del Estado, anunció la consulta para saber si la gente lo quiere de Gobernador y así lanzarse por la candidatura.

Los presentes pasaron lista y se tomaron fotografías para comprobar su asistencia, recibieron lonches y artículos promocionales con el nombre de "Nacho Mier".

"Aquí les digo que sí, tengo el mayor amor por mi Estado, pero sería muy soberbio, muy arrogante y muy egoísta si yo tomara una decisión personal; ni soy soberbio y sí creo que la decisión la tiene el pueblo de Puebla", expresó.

"Y por eso, sin violentar la ley, le digo al presidente de mi partido, a todos los integrantes del movimiento, aprovechando presencia de medios de comunicación, de redes sociales, y la tradición oral, que les digan, en el momento oportuno, voy a realizar una visita para preguntarle a las poblanas y a los poblanos, les voy a preguntar si ustedes realmente quieren que yo encabece un Gobierno transformador en el estado de Puebla".

Las cifras y las leyes aprobadas pasaron a segundo plano: el informe de labores se convirtió en realidad en el esperado destape de Mier, que a partir de septiembre asumirá la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

En los gritos de "¡Gobernador, Gobernador!", el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el presidente de Morena, Mario Delgado, le levantaron el brazo al coordinador parlamentario.

Confrontado con el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, Mier mostró un video recorriendo el Estado, abrazando y platicando con campesinos, mujeres, jóvenes y adultos mayores, mientras las imágenes eran musicalizadas con la canción "No lo van a impedir", del cantautor cubano Amaury Pérez.

"No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galán de poco vuelo, ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos, ni hechiceros. No lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño creceremos, creceremos", se escuchó en el centro de convenciones.

Gutiérrez Luna aseguró que Mier es un hombre de acción y de resultados, una persona solidaria y trabajadora, un hermano y un compañero que ha construido con todos los legisladores.

"Estamos contigo, total, indudablemente, absolutamente y sin condiciones porque tu liderazgo como coordinador siempre ha tenido claridad de lo que tenemos que hacer todos juntos, que es la Cuarta Transformación, por lo que postula el Presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo.

El petista Gerardo Fernández Noroña, a quien Mier le ha dado espacio en la Comisión Permanente con Morena, fue quien habló abiertamente de la Gubernatura y retó a Barbosa a que no genere división.

La mayor confrontación entre Barbosa y Mier se desató desde mayo pasado, cuando la Fiscalía de Puebla detuvo a Arturo Rueda, socio del legislador en una empresa periodística de la entidad, acusado de los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, producto de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Llamo a mi amigo, compañero de lucha, a la unidad, Barbosa. Ningún litigio en el movimiento nos ayuda, necesitamos unidad, altura de miras, poner al movimiento por delante", expresó.

"Mier tiene los merecimientos para aspirar al relevo a la Gubernatura, la unidad es fundamental para el movimiento", dijo el petista, entre gritos de "Unidad, Unidad", de los diputados, gobernadores y demás asistentes.

Fernández Noroña negó que fuera un acto de campaña, sino que se trataba de un informe legislativo.

"Pero las cosas como son, Nacho Mier tiene merecimientos para aspirar en su momento al Gobierno de Puebla,", dijo mientras se generaba de nuevo el grito de "Gobernador".

"No le echen lumbre al asunto, Barbosa es el Gobernador, pero Nacho tiene merecimientos para ser el siguiente", insistió.

Al destape-informe de Mier también asistieron los Gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Sinaloa, Rubén Rocha, y Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como el nuevo subsecretario de Desarrollo Democrático, César Yáñez Centeno.

Por el PVEM, la dirigente del partido, Karen Castrejón, y los coordinadores, el senador Manuel Velasco, y el diputado Carlos Alberto Puente Salas.