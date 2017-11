¿Se destruye el Frente Ciudadano por México?

México.- Los líderes del PAN, Ricardo Anaya; del PRD, Alejandra Barrales, y de MC, Dante Delgado, respondieron al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que el Frente Ciudadano por México va y está en la etapa de convertirse en coalición electoral rumbo a 2018.

En un foro de El Financiero Bloomberg, la lideresa perredista dijo que aunque todas las opiniones de quienes aspiran son legítimas, un hecho contundente es que el sol azteca aprobó por mayoría la coalición con el PAN y MC.

“El Frente va y estamos listos para entrar a la etapa electoral”, dijo la también senadora al ser cuestionada sobre la declaración de Mancera, quien afirmó que si el Frente no se consolida, él buscará la candidatura presidencial por el PRD.

“Lo que podría decir como presidenta del PRD es lo que a todos constó este pasado domingo, y de lo que hay constancia es de que hubo una abrumadora mayoría, una contundente mayoría ratificando nuestra voluntad de ir adelante en la coalición: avalamos una plataforma, un programa de gobierno y me instruyeron para trabajar y continuar con la elaboración de un convenio de coalición”, indicó.

El panista Ricardo Anaya manifestó que Acción Nacional, PRD y MC serán coalición electoral de la mano de los ciudadanos. “El Frente va con toda fuerza para ganar las elecciones” de 2018, dijo.

“En esta tercera etapa que hemos planteado se va a definir un método, y las precampañas establecen los tiempos para elegir candidatas y candidatos. Las precampañas empiezan el día 14 de diciembre y el proceso para elegir candidatos concluye el día 11 de febrero, ese es el tiempo que la ley marca para elegir candidatas y candidatos; otros no respetan estos tiempos legales, nosotros sí vamos a respetar la ley y en ese periodo vamos a elegir nuestras candidaturas”, detalló.

Al respecto, Dante Delgado aseguró que habrá un Frente convertido en una coalición y con posibilidad de ganar en 2018.

“Les manifiesto que va a haber coalición electoral y vamos a ganar la Presidencia de la República”, aseguró el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC).

Indicó que el método de selección del candidato presidencial del Frente Ciudadano tiene que resultar por consenso, y las últimas propuestas son debates, comisiones de evaluación sobre el perfil de los aspirantes, entre otras.

“Quienes quieran participar, bienvenidos; quienes no deseen participar con las reglas que se aprueben, están en la libertad de hacerlo o no hacerlo”, afirmó.

Dice Barrales que apenas el Frente buscará método para elegir al candidato

En la mesa de la Comisión Ejecutiva del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC), encabezada por los líderes de los partidos, se ha propuesto que -para abrir el método a la ciudadanía- se realice una consulta ponderada en la que se incluyan a afiliados de partidos, pero también a un número acotado de ciudadanos no afiliados.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, propuso que el método de elección del candidato presidencial del Frente Ciudadano por México incluya encuestas.

“En un par de semanas lo vamos a presentar, seguramente vamos a recurrir a las mediciones, por lo menos en el PRD forma parte de nuestro planteamiento, lo hicimos en la candidatura en el Estado de México”, dijo.

En entrevista a medios, dijo que el frente está por empezar el método y las candidaturas, “no tenemos definido el método y vamos apenas a trabajar en eso con partidos y ciudadanos”.

Al respecto, Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, propuso que el método sea mixto, con debates y una evaluación sobre los perfiles de los aspirantes y "desde luego tiene que ser un consenso de las fuerzas políticas".

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, indicó que apenas iniciarán la discusión de la metodología por lo que no hay nada concreto, lo cierto dijo, es que será un mecanismo incluyente, democrático y transparente.

"Apenas vamos a iniciar esa etapa, no hemos acordado nada, hay muchas propuestas, algunas seguramente serán viables otras no, lo que sí es que no será abierta porque debemos cuidar la intervención del gobierno federal", afirmó.

El coordinador de estrategia electoral, Santiago Creel, dijo que apenas se encuentra explorando alternativas a fin de que sea un método abierto y democrático, además de que cada dirigencia revisará sus estatutos para tomar la decisión de cuál o cuáles participarán en las candidaturas.

"Hasta ahí vamos, no hay mucho todavía, pero lo que sí hay de convenir método donde los partidos tengan sus decisiones internas para ver los candidatos que presentan. Lo más viable es un método mixto, yo veo inviable una elección abierta", agregó.

El vicecoordinador de los diputados e integrante de la mesa negociadora en el Frente , Jesús Zambrano, señaló que hasta ahora se analiza un mecanismo mixto en donde se conjuguen las opiniones partidistas y ciudadanas a través de sondeos o consultas.

"Se puede dar un método mixto, en donde participen militantes y ciudadanos, con sondeos, encuestas, así como la revisión de perfiles, trayectorias. Pensar en una elección abierta no es probable porque ya no hay tiempo para eso y además es muy costosa", asentó.

