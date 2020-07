Se disculpa Gutiérrez Müller; ve adversarios inquisidores

Ciudad de México.-Tras la polémica generada por su respuesta a un usuario que le pidió atender a padres de niños con cáncer, Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que los adversarios de Andrés Manuel López Obrador están muy 'inquisidores' y ofreció disculpas.

"Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, ¡por algo será! Si mi expresión «No soy médico» ofendió a alguien, ofrezco disculpas", tuiteó la escritora esta tarde.

En cuanto a mí, sólo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos, ahora y siempre", agregó en su mensaje.

Por la mañana, un usuario de Twitter le preguntó a Gutiérrez Müller cuándo atendería personalmente a padres de niños con cáncer.

"¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta", posteó José David Guerra Muñoz desde la cuenta @JD_GuerraMunoz.

No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos", respondió la escritora.

Esta expresión desató múltiples críticas en redes sociales, e incluso padres y madres de niños con cáncer le exigieron a la escritora una disculpa pública por su falta de empatía.

"Nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez. Entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológica, pero esta respuesta no es propia de una académica", expusieron los padres en un comunicado.

Debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer, por ello le exigimos que rectifique sus palabras y nos brinde una disculpa pública".

