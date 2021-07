Se divide Morena: alaban a Claudia Sheinbaum y abuchean a Mario Delgado

México.- Dos ánimos diferentes despertaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, entre los simpatizantes y militantes que se encontraban reunidos en el Auditorio Nacional celebrando el tercer aniversario de la victoria obtenida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al terminar su discurso, Sheinbaum Pardo fue recibida con alabanzas que bien podrían constituir el destape, a tres años, de quien probablemente será la abanderada de la Cuarta Transformación en 2024, puesto que acabando de decir su última palabra, los presentes gritaron "¡Presidenta, presidenta!"

Por el contrario, apenas iniciado su mensaje, los abucheos y las peticiones de renuncia adornaron las primeras palabras pronunciadas de Delgado Carrillo, quien, a pesar de las voces que a gritos pedían su renuncia, continuo entusiasmado y firme con sus palabras.

Leer más: Morena celebra en Auditorio Nacional los tres años AMLO como presidente

Aunque al escuchar las protestas contra el líder del Movimiento Regeneración Nacional la jefa de Gobierno llamó a los demás funcionarios para que hicieran un cerco alrededor del ex diputado federal llenándolo de aplausos para que no se escucharan las desaprobaciones, al referirse a que los militantes debían honrar los principios de "no mentir, no robar y no traicionar" al mismo tiempo se resonó una voz que señaló "tú no la honraste, traicionero" aludiendo a Delgado.

No obstante, otro grupo mostró su respaldo hacia el presidente nacional del partido guinda gritando "Mario, Delgado, el pueblo está a tu lado... Mario, Delgado, el pueblo está a tu lado", buscando con ello silenciar a los inconformes con la actual dirigencia.

Leer más: "Es un honor estar con Obrador" Militantes de Morena apoyan a AMLO en Auditorio Nacional

En su discurso, Mario Delgado les recordó a los cerca de tres mil asistentes que los "enemigos" de la Cuarta Transformación están afuera del partido, advirtiendo que intentarán incrementar los conflictos internos, no obstante, aseguró que Morena no podrá dividirse, puesto que su lucha "no es por cargos ni intereses".

Al evento, que duró 2 horas y 40 minutos, asistieron, secretarios de Estado, diputados federales y electos, autoridades del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, gobernadores en funciones y electos, entre otras personalidades del mundo político.