"Se dobló AMLO ante su propia ambición de poder": Lilly Téllez critica resolución de SCJN sobre Ley Eléctrica

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, aseguró que el presidente AMLO "se dobló ante su propia ambición" luego de la resolución de la Suprema Corte sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), cuyos aspectos centrales validaron los ministros.

Desde la tribuna del Senado de la República, Lilly Téllez lanzó fuertes críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de "tener a la Corte a modo" y haber cumplido su deseo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma eléctrica, a la que la legisladora se refiere como la "Ley Bartlett", debido a que privilegia a la CFE sobre empresas privadas.

Para la panista, el máximo tribunal del país cedió ante el gobierno de AMLO y el mandatario "se dobló" ante su "ambición" al obtener la validación para su Ley de la Industria Eléctrica, por lo que aseveró que México se encuentra "atascado" de "políticos parásitos de la 4T", quienes sólo buscan un Estado que se acomode al "capricho" del mandatario.

"Al presidente le dio miedo hacer el cambio que realmente requería el país, al presidente le ganó la tentación de tener a la Corte a modo, eso es lo que quería y eso es lo que está demostrando, se dobló el presidente Andrés Manuel López Obrador ante su propia ambición de poder, antes México tenía hambre y sed de justicia, hoy México agoniza lleno, atascado de los políticos parásitos de la 4T, que no quieren un Estado de Derecho, quieren un Estado deforme, a capricho del presidente de México", declaró Lilly Téllez sobre la reforma eléctrica de AMLO.

Previamente, la senadora de Sonora había resaltado las palabras del presidente López Obrador a los ministros de la SCJN, acusándolos de actuar como "abogados patronales" en favor de las empresas privadas, en referencia a la discusión del Pleno sobre la reforma eléctrica

Desde Palacio Nacional, AMLO lamentó que la mayoría de los ministros de la Corte "no representan al pueblo", pues fueron formados durante el "periodo neoliberal". Sin embargo, planteó que al votar sobre la validez de la Ley de la Industria Eléctrica demostrarían si en verdad defienden los intereses de México.

"Que no vengan a mí con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales", aseveró el mandatario sobre la SCJN.

Lilly Téllez reaccionó a esas declaraciones de AMLO, afirmando que se trata del "mayor insulto que hemos escuchado en la historia de este país hacia las leyes y hacia la constitución que él mismo juró cumplir".

Un día después del mensaje del presidente a los ministros, y luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió ante ellos para cabildear a favor de la iniciativa, la Suprema Corte validó los aspectos centrales de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, desechando la impugnación por acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de la oposición.

Sólo siete de los 11 ministros votaron a favor de invalidar la ley, pero se necesitaban ocho votos, mientras que los ministros Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez, Loretta Ortiz y el presidente Arturo Zaldívar rechazaron los argumentos de la impugnación.