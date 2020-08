Se enfrenta Ciro Murayama con controlar de INE por presupuesto de 2021

Ciudad de México.- El consejero Ciro Murayama se enfrentó contra el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús George, quien a que este último planteó que existen 40 proyectos con valor de mil millones de pesos, presupuestados para el 2021, que podrían posponerse o modificarse, lo que provocó el enojo de Murayama.



La Comisión Temporal de Presupuesto se reunió este lunes, en el cual George consideró que los recursos para la elección del 2021 no podrían compararse con la del 2018, pues en ésta se efectuaron tres elecciones federales -Diputados, Senado y Presidencia- y en la del próximo año sólo se renovará la Cámara baja, argumentando que tendrían que ser menores que en comparación a la elección presidencial.





Argumentó que, pese a que las 32 entidades tendrán algún tipo de elecciones y el INE está involucrado en diferentes etapas de esos procesos, su presupuesto debe ser más bajo, pues se está pidiendo 20 mil millones de pesos para el 2021 y en este punto dijo que "debió hacer el comparativo con un proceso electoral intermedio, que es el del 2015, a precios constantes, en ese año fueron 16 mil millones de pesos, a precios del día de hoy, y ahora (piden) 20.4 mil millones, es un crecimiento del 23 por ciento, es decir, 4 mil millones de pesos a precios constantes, entonces sí existe un incremento", expresó durante la reunión.



En respuesta, Ciro Murayama, presidente de la Comisión, le advirtió que el Órgano Interno de Control no puede ser vigilante todo el tiempo de la presupuestación del Instituto y lamentó que a estas alturas, dos días antes de que el proyecto sea aprobado por el Consejo, quiera dar sus propuestas y observaciones.



Recordó que en el 2015 eran 83 casillas únicas y en el 2021 serán 164 mil, por lo que no importa cuántas elecciones se junten, sino la dimensión del proceso y en lo que debe invertir el INE. Por ello, le pidió no comparar sólo porcentajes, sino las implicaciones de cada proyecto.

El contralor del INE, Jesús George pide mayor austeridad en el presupuesto del INE. | Reforma



George insistió en que presentará ante la Junta General Ejecutiva un oficio detallado sobre estos 40 proyectos, los cuales, dijo carecen de una verdadera justificación para realizarlos.

Por ejemplo, dijo, se duplica el personal eventual de diversas áreas administrativas, el Fondo de Observación Electoral no tienen objetivos claros, la Encivica no tiene un reporte de efectividad o resultados, y la redistritación o el plan de archivos históricos de la credencialización podrían posponerse.



Además, apuntó, se prevén "pagos de viáticos desproporcionados", y en lugar de congresos y convenciones se pueden efectuar reuniones virtuales.Expuso que tampoco se comprueban los beneficios del proyecto Innova, en el que se gastarán 10 millones de pesos, pues, consideró, los OPLES han considerado aplicaciones tecnológicas similares y basta con tres personas, no con 12 como quieren hacerle muchas áreas.

El Órgano Interno de Control del INE pide posponer proyectos no prioritarios en el INE, no agradó la recomendación al consejero Ciro Murayama. | DEBATE/archivo



Murayama insistió en que el OIC puede intervenir en los proyectos de presupuesto con algún área siempre y cuando ésta le pide su observación, mientras no. "Esta Comisión no le ha formulado (ninguna consulta), y no sé si otro órgano del Instituto, es una decisión unilateral (opinar), porque no existen atribuciones en materia de presupuestación.

No me parece que sea algo que pueda tratar de interrumpir o interrumpir el OIC, es decir, me parece que el Órgano se está extralimitando sus funciones, y busca incidir en el INE en términos de control, sobre cuánto y para qué, ahí, Jesús, perdóneme, pero usted no esta haciendo una lectura adecuada de la ley, agregó el consejero.

En cuanto a viáticos, arremetió, puede criticar a través de sus auditorías, no porque desde ahora prevé que es mucho lo que se gastará. En respuesta, el contralor le argumentó que la policía nacional anticorrupción faculta a los OIC para que se involucren en el diseño de los presupuestos, y está ejerciendo esa facultad.



No sabía que usted tenía la facultad de aprobar el presupuesto, por eso lo propondré al Consejo para que lo pueda revisar. No ponga palabras en mi boca, no dije que se deje de hacer cosas...., agregó George.Se acabo su tiempo, gracias, se acabo su tiempo, interrumpió Murayama, para luego dar por terminada la reunión.

