¡Se enojaron muchísimos! AMLO afirma que UNAM se derechizó desde hace 20 años

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nuevamente arremetió contra la UNAM, señalando que lleva al menos dos décadas desde que comenzó el proceso de derechización.

En la conferencia Mañanera de este 25 de octubre del 2021, AMLO reconoció que hubo enojo por el pequeño testereó que hizo sobre la Universidad Nacional Autónoma de México convertida en una institución de derecha.

Fue cuando AMLO señalaba que el pensamiento conservador se puede estar presentando hasta en 30 millones de mexicanos, incluídas las clases medias y académicos, cuando recordó la fuerte reacción que hubo en redes sociales y medios de comunicación por decir que la UNAM se había derechizado.

“Sectores de la clase media, incluso académicos, ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también enojadisimos, a penas y los testerié (Mover o tocar accidentalmente alguna cosa, según el Diccionario del Español de México), que les dije que se había derechizado la UNAM, que estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, se llenaron las facultades de Ciencias Sociales de conservadores”, declaró AMLO en la conferencia Mañanera.

Cabe señalar que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hasta ese punto no había dado nombres ni señalado un periodo en específico, no obstante, fue cuestionado sobre sí este proceso comenzó en el periodo del ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, a lo que respondió que sí.

Incluído Juan Ramón de la Fuente, “desde entonces y desde antes, empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM, imagínense nomás ese pensamiento ¿de dónde surgió? Pues de la política neoliberal”, continuó AMLO sobre la derechización de la UNAM.

“¿Cuándo empieza todo esto? Cuando deciden los organismos financieros internacionales aplicar el modelo neoliberal y se comienzan a imponer las llamadas reformas estructurales, las cuales consisten en privatizar todo”, incluída la educación pública, afirmó AMLO.

Aunque estas políticas neoliberales comenzaron a aplicarse hace 30 años o más, al referirse a la UNAM señaló un periodo de aproximadamente 23 años.

“Reforma educativa, privatizar la educación, poner la educación al mercado, dejaron de invertir en educación pública para que crecieran las escuelas privadas, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, no estoy en contra de la educación privada”, explicó AMLO sobre el proceso de privatización de la educación en México.

Además, AMLO recordó la ocasión en que quizó visitar la UNAM junto a Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas, y se organizó un protesta con porros que les impidió el acceso, señalándo que desde entonces ya estaba tomada la universidad.

Finalmente, dejando de lado a la UNAM y su derechización, AMLO declaró que el estado mexicano está obligado a garantizar las educación gratuita y de calidad en todos los niveles educativos, lo que incluye a las universidades.