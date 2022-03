¿Se enojó? A AMLO no le gustó que difundieran fotos de El Bronco detenido

México.- A AMLO no le gustó y condenó la difusión de las fotos de El Bronco detenido y encarcelado, pues aseguró que afecta a la dignidad del ex gobernador de Nuevo León.

En la conferencia Mañanera del 16 de marzo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador opinó sobre el arresto del ex gobernador de Nuevo León y ex candidato a la presidencia.

"Quiero opinar sobre la detención de Jaime Rodríguez. Es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno federal, aclarar esto", expresó AMLO en un primer comentario sobre el arresto de El Bronco.

Tras ello, el presidente López Obrador comentó que la ley no debe utilizarse para llevar a cabo venganzas políticas, no se deben fabricar delitos y que tampoco se debe usar para favorecer la impunidad, principios con los que según él, se ha actuado desde el Gobierno Federal.

"Lo que no me gustó y eso lo digo, porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no", dijo AMLO sobre las fotos de El Bronco que se difundieron en redes sociales tras el arresto.

Posteriormente, un periodistas planteó que las fotografías podrían ser utilizadas para que Jaime Rodríguez Calderón apelara que se violó el principio de inocencia y discreción, pues se trata de una persona acusada de un delito.

Cabe señalar que fue el pasado 15 de marzo del 2022 cuando se realizó la detención de El Bronco en Nuevo León, acusado por el delito de desvío de recursos humanos y materiales, los cuales presuntamente en el caso de las “Broncofirmas”, es decir, cuando Jaime Rodríguez Calderón reunió firmas para participar como candidato independiente por la presidencia de México.

Además, la denuncia contra el ex gobernador de Nuevo León y ex candidato presidencial, fue interpuesta por Samuel García, actual gobernador del mismo estado.

"No es un asunto jurídico, es un asunto que tienen que ver con la dignidad y como decía el Quijote, por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida", añadió AMLO condenando las fotografías de El Bronco que se difundieron en medios y redes sociales.

Finalmente, comparó este hecho con la vez en que se detuvo al ex presidente de Honduras y se le pusieron cadenas, para que fuera fotografiado y difundido en medios y redes sociales.