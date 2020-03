Se están agotando los 'cachitos' para el avión presidencial: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a los mexicanos a comprar "cachitos" de la rifa relacionada con el avión presidencial y aseguró que en algunas partes ya se están agotando.

"Termino invitándoles a que participen, ayuden, cooperen, comprando boletos para el avión, su cachito, hay unos muy enojados, los entiendo, es que compraron un avión muy grande, le heredó un faraón un avión a otro faraón, en la época de los faraones, entonces ahora que se está rifando el avión querían otro faraón pero resultó un Gobierno republicano, austero", dijo.

"Se están agotando los boletos en algunas partes pero recuerden que estamos iniciando y como viene un sorteo del día 18 de marzo, pasando ese sorteo ya la distribución es plena, es completa, porque nos están hablando de que ya no hay en algunos lugares, ya van a llegar, van a estar en todos los sitios".

Reiteró su condena a los diputados panistas por no respaldar que los programas sociales se incluyeran en la Constitución.

"No votaron los del PAN para que se elevara a rango constitucional la pensión a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, no votaron a favor de las becas para estudiantes de familias pobres, no votaron para que la salud sea gratuita, la atención médica, medicamentos y tampoco quieren cooperar en la rifa", indicó.