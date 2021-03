Se forma en Sinaloa movimiento contra la alianza Morena-PAS

Sinaloa.- Morena no necesita la Alianza anti-natura con el Partido Sinaloense (PAS) el cual es un partido que siempre se vende a conveniencia y que no le importa hacer alianzas con otros partidos y que también ya hizo una contra Morena y lo va hacer otra vez, dijo Arturo Nevarez.

Indicó que se formó un movimiento contra esta alianza y se estarán realizando diversas acciones entre ellas una protesta en la sede del partido de Morena en Culiacán este viernes y después una caravana.

Aseguró que esta alianza le quita credibilidad a Ruben Rocha Moya, quien no esta cumpliendo con los principios del partido de no mentir y no traicionar, ya que él se comprometió a acabar con con el cacicazgo de Héctor Melesio Cuen en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y lejos de haber cumplido con su palabra ha sido el principal impulsor de la alianza entre Morena y el PAS.

Aseguró que Morena es quien rescata al PAS ya que es un partido en declive y muestra de ello es que tienen un diputado plurinominal y es la esposa de Cuen.

Resaltó que hay desencanto, frustración y tristeza en militantes y simpatizantes de Morena y más porque con el 30 por ciento de las candidaturas que le van a ceder al PAS se va a rezagar a los hombres y mujeres preparados que lucharon para que Andrés Manuel López Obrador y Ruben Rocha Moya llegaran al poder.

Llama a los líderes y representantes de Morena que no vendan su dignidad por un puesto.