Se ha cumplido, no ha aumentado el precio de la gasolina: AMLO

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha repetido durante la conferencia Mañanera de este 05 de abril que los precios de los combustibles, incluído el de la gasolina, no ha aumentado y que ha cumplido su compromiso.

"El compromiso de nosotros se ha cumplido, que es el no aumentar el precio de los combustibles y podemos probar que desde que llegamos no han aumentado los precios en términos reales", declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ante el cuestionamiento de medios de comunicación y los miles de espectadores que tiene su conferencia en el país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Joe Biden invita a vacunarse durante su saludo de Pascua

A manera de defensa, el presidente López Obrador ordenó que el próximo lunes, Surit Berenice Romero, encargada de Profeco, presente un gráfico donde se muestre el precio de combustible en los últimos años, para determinar de una vez por todas si ha habido aumento o no.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador reprochó que la semana pasada un reportera diera a conocer que el costo de la gasolina se había elevado en en 34%, y la acusó de pertenecer a un grupo conservador, opositor a su gobierno, y que esta cegada por la mentira.

Volviendo al tema principal, se dio a conocer que el Gobierno Federal, encabezado por AMLO, tiene asignados subsidios para los transportistas del combustible, sin embargo, este apoyo no se ve reflejado en el precio que pagan los ciudadanos a la hora de llenar el tanque de gasolina.

"Se mantiene un subsidio para mantener el control de los precios y hay veces que lo que se descuenta al que distribuye la gasolina no se refleja en el precio, es decir, no se traslada al consumidor, eso se va a ir controlando o se ha ido controlando en general con la competencia, esto ayuda mucho, se han mantenido los precios, no es de echarle la culpa a los distribuidores gasolineros, algunos son mal portados, pero la mayoría actuan con rectitud", explicó el presidente mexicano a los medios de comunicación.

Sin embargo, reconoció que hay gasolineras que tienen precios más elevados que el resto, donde la ganancia es mucho mayor a costa del ciudadano, ante ello, pidió que no fueran a esas gasolineras, y que trataran de buscar otras opciones, para que a manera de castigo, bajen los precios.

En ese sentido se informa de la existencia de la app para celular Litro x Litro, la cual diriamente expone que gasolinera es la que tiene más barato el combustible en la ciudad o zona.

Leer más: Ordeña de combustible no se detiene en Pemex pese a Sedena

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió que su compromiso es y será no subir el precio de los combustibles y afirmó que lo mantendría durante todo su sexenio.

El compromiso es no subir los precios y eso lo vamos a cumplir todo el sexenio, no va a haber gasolinazos.