Se hunde la imagen de AMLO por casa de su hijo en Houston: Brozo y Loret

Por su parte, Loret se ha limitado a responder al reto de AMLO declarando que el presidente quiere desviar así el tema para no responder cuánto dinero recibe su hijo José Ramón por no trabajar.

"¿La superioridad moral dónde queda? Luego dime la lista de resultados: nada", añadió Brozo, insinuando que el gobierno de AMLO no ha tenido ningún logro destacable.

" Al final no le gusta pero todos son iguales y algunos son peores, porque además de iguales son cínicos , y hacen como que 'yo soy moralmente superior', y embarrado en lo mismo", aseveró el periodista.

Ante esta contradicción, Loret de Mola concluyó que, aunque no le guste a López Obrador, al final "todos son iguales y algunos son peores", criticando a los políticos que se creen moralmente superiores pero quedan peor al evidenciarse que no hay una gran diferencia entre ellos y los otros políticos que tanto critican.

"Y le aparece un hijo con varias casonas que ocupa en Houston, alberca de 23 metros, cine privado, pues obviamente eso no es un tema de élites, Brozo, es un tema que permea hasta abajo. Oye, pues tú eres un presidente clasemediero, ¿cómo que tienes un hijo ricachón? ", cuestionó.

"Esta contradicción brutal entre un presidente que criminaliza a todo aquel que todo aquel que tiene aspiraciones, porque de ahí partimos, es un presidente que dice: la austeridad no es sólo del gobierno, la austeridad tiene que ser un modo de vida , y si tú no eres austero eres corrupto", añadió.

Loret resaltó que el escándalo implica una " contradicción brutal ", pues cabe recordar que el propio AMLO criticaba fuertemente a las personas con aspiraciones de orden material, defendiendo la austeridad no sólo como una política de gobierno, sino como un "modo de vida".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.