Se intensifica el jaloneo en el Frente Ciudadano

México.- Al interior del Frente Ciudadano por México (FCM) iniciaron los jaloneos sobre el mecanismo que utilizarán para la elección de las 3 mil 406 candidaturas que se disputarán en el proceso electoral de 2018.

En la mesa de la Comisión Ejecutiva del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC), encabezada por los líderes y algunos integrantes de los comités de sus partidos, se ha propuesto que, para abrir el método a la ciudadanía, se realice una consulta ponderada en la que se incluyan a afiliados de partidos, pero también a un número acotado de ciudadanos no afiliados.

Asimismo, se ha propuesto la realización de debates, entrevistas, opinión de los empresarios, organizaciones civiles y evaluaciones, entre otros. De igual forma se encuentran analizando los perfiles ciudadanos que cada uno de los partidos presentará.

Hasta ahora, Movimiento Ciudadano no ha presentado un propuesta o nombre de quien pueda encabezar la candidatura presidencial, no así el PAN, quien hasta lleva al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el PRD al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

El coordinador de la estrategia electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Santiago Creel, dijo que apenas se encuentra explorando alternativas, a fin de que sea un método abierto y democrático, además de que cada dirigencia revisará sus estatutos para tomar la decisión de cuál o cuáles militantes participarán en las candidaturas.

“Hasta ahí vamos. No hay mucho todavía, pero lo que sí hay es convenir un método en el que los partidos tengan la libertad de tomar sus decisiones internas para ver los candidatos que presentan. Lo más viable es un método mixto, pero no es algo acordado, yo veo inviable una elección abierta”.

El #FrenteCiudadano ha movido el tablero electoral y eso incomoda a muchos, los ataques y acusaciones son muestra de ello. pic.twitter.com/sTx29gGEea — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 24 de noviembre de 2017

Creel Miranda aseveró que no se puede descartar ninguna propuesta, salvo la elección abierta, en donde sí hay la coincidencia de que no se realice, ni tampoco se debe descartar que cada partido, en el caso de la candidatura presidencial, vaya por su cuenta.

El vicecoordinador de los diputados e integrante de la mesa negociadora en el Frente Ciudadano, Jesús Zambrano, señaló que hasta ahora se analiza un mecanismo mixto en el que se mezclen las opiniones partidistas y ciudadanas a través de sondeos o consultas.

“Se puede dar un método mixto, en el que participen militantes y ciudadanos, con sondeos, encuestas, así como la revisión de perfiles, trayectorias. Pensar en una elección abierta no es probable, porque ya no hay tiempo para eso y además es muy costosa”.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, propuso que el método de elección del candidato presidencial del Frente Ciudadano por México incluya encuestas.

“En un par de semanas lo vamos a presentar, seguramente vamos a recurrir a las mediciones, por lo menos en el PRD forma parte de nuestro planteamiento, lo hicimos en la candidatura en el Estado de México”, dijo.

Al respecto, Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, propuso que el método sea mixto, con debates y una evaluación sobre los perfiles de los aspirantes y “desde luego, tiene que ser un consenso de las fuerzas políticas”.

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, indicó que apenas iniciarán la discusión de la metodología, por lo que no hay nada concreto, lo cierto, dijo, es que será un mecanismo incluyente, democrático y transparente.

“Apenas vamos a iniciar esa etapa, no hemos acordado nada. Hay muchas propuestas, algunas seguramente serán viables, otras no, lo que sí es que no será abierta, porque debemos cuidar la intervención del gobierno federal”, afirmó.

Nueva Alianza se baja del FCM.

El partido Nueva Alianza anunció al Comité Ejecutivo del Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, a través de una carta firmada por su presidente nacional, Luis Castro Obregón, su intención de no participar en la agrupación política.

Castro Obregón reclamó que “no es aceptable” que el Frente posponga “indefinidamente” la participación del partido que encabeza, toda vez que fueron ellos quienes los convocaron.

“Con base en lo expuesto, Nueva Alianza retira de manera formal, pública y transparente, la intención de incorporarse al Frente Ciudadano en la elección presidencial”, sostuvo.

El presidente del Panal dijo que su partido “no puede ser rehén” de los tiempos ni de los cálculos políticos de los dirigentes de los partidos que conforman la agrupación.

#ÚLTIMAHORA I De manera formal y transparente anunciamos nuestro retiro del Frente Ciudadano por México. Se hizo el intento, pero no se respetaron los acuerdos que propusimos. #CartaAlFCM — Nueva Alianza (@NuevaAlianza) 23 de noviembre de 2017

“Nueva Alianza puede entender la falta de acuerdo en el seno del Frente, e incluso, comprender sus resistencias a aceptar nuestras propuestas en materia de elección abierta de candidatos, mecanismos de diálogo público y discusión a fondo de un proyecto de nación”, se lee en la carta.

En tanto, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Francisco Martínez Neri, rechazaron que el Frente Ciudadano por México esté fracturado y afirmaron que este bloque opositor irá con todos sus integrantes en 2018, incluido el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

En entrevista, Marko Cortés aseguró que todos los panistas desean que el Frente Ciudadano sea encabezado por un panista, porque se debe reconocer que el blanquiazul es la primera fuerza política, con 12 gobiernos panistas; el PRD, tiene cuatro y MC gobierna en ciudades importantes, como Guadalajara.

“Lo que pedimos es que se reconozca que a nivel nacional, Acción Nacional —dentro del Frente Ciudadano por México— es la primera fuerza política. Tenemos 12 gobiernos panistas, el PRD tiene cuatro gobiernos perredistas, MC tiene ciudades importantes, como Guadalajara, entonces, debe haber un reconocimiento genuino de la fuerza que tiene Acción Nacional y que encabeza ésta dentro del Frente Ciudadano por México”.

