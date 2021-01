Se lanza Pedro Kumamoto como candidato a la presidencia de Zapopan, Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- José Pedro Kumamoto Aguilar dio a conocer este domingo que buscará obtener la presidencia de Zapopan en los próximos comicios electorales.

Durante una rueda de prensa celebrada este domingo, el fundador de Wiki Política y militante de Futuro anuncio sus aspiraciones políticas tras inscribirse como candidato a la alcandía del municipio jalisciense ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).

Zapopan es el municipio donde crecí y donde tuve la oportunidad de conocer de primera instancia los servicios públicos", explicó.

Aunque Pedro Kumamoto reconoció que Guadalajara funge como una importante plataforma política para la toma de decisiones, él prefirió buscar la alcaldía de Zapopan con el objetivo de enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19 en el municipio.

Fue un proceso arduo de toma de decisiones porque también Guadalajara es un espacio fundamental para seguir brindando soluciones", dijo.

"Todo lo que he hecho en la política jamás tuvo como objeto en quién está enfrente o a quién hay que ganar, siempre nos han llamado soñadores, pero lo más importante no son los actores políticos, si no la gente que perdió todo en la pandemia", añadió.

Pedro Kumamoto se inscribe en el IEPC como candidato a la presidencia de Zapopan. Twitter: @pkumamoto

Al ser cuestionado sobre el registro de a ex miembros de otras organizaciones políticos en el partido Futuro, Kumamoto declaró que al movimiento se pueden sumar las personas que así lo deseen sin importar los colores que los abanderaron en el pasado.

Futuro es un sitio donde las personas honestas que tienen cabida aunque hayan estado en otros movimientos y organizaciones o espacios de la función pública, siempre y cuando esa trayectoria sea desde la honestidad", finalizó.

Cabe recordar que Pedro Kumamoto, de 30 años de edad, hizo eco en la política mexicana al ser el primer candidato independiente en llegar al Congreso del Estado de Jalisco en 2015. Contrario a los candidatos del momento, el tapatío tuvo este logro tras hacer campaña en las redes sociales y a bajo costo.

En ese año, Kumamoto recibió 18 mil 624 pesos por parte el INE (Instituto Nacional Electoral) y logró reunir mediante recaudaciones cerca de 240 mil pesos. Este recurso fue empleado para hacer la correspondiente campaña electoral que lo llevó a pronunciarse ganador a la diputación del distrito 10 de Zapopan, Jalisco.