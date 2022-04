"Se le acabó la valentía": Loret de Mola critica a AMLO por "doblarse" ante Trump

AMLO resaltó que pronto habrá elecciones en Estados Unidos, por lo que republicanos y demócratas buscan "sacar raja política de las fobias racistas y discriminatorias" de la población en sus debates sobre temas migratorios. Por ello, advirtió que no permitirá que ningún partido ni candidato estadounidense utilicen a México "como piñata".

"A mí me cae bien el expresidente Trump aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué: este año van a haber elecciones en Estados Unidos", explicó.

Cabe recordar que, tras el escándalo por las palabras del exmandatario de USA, el presidente de México se limitó a decir que Trump no le faltó el respeto con sus palabras, e incluso afirmó que el estadounidense le cae bien pese a ser capitalista, pues hubo buen entendimiento cuando era presidente.

"Recojo sus palabras, coincido plenamente con ese López Obrador, a mí me duele que al presidente del país le diga un tipo como Trump: 'te me doblaste a la primera' , y que a ese mismo tipo el presidente del país, a ese tipo que tiene un historial de abusar y criminalizar a los mexicanos, el presidente del país se le arrodille cada que ha habido oportunidad", mencionó.

"Nos puede gustar o no Peña Nieto, pero es el presidente, es el representante de todos los mexicanos, tiene que aclararse, tiene que decirse qué fue lo que pasó y qué sucedió en esa reunión, y por qué Trump está maltratando así a Peña Nieto", dijo el comunicador citando las palabras de AMLO en aquel entonces.

En el episodio número 46 de "Loret y Brozo" en Latinus, el periodista recordó el reciente escándalo por las declaraciones de Donald Trump , quien aseguró que amenazó a Andrés Manuel López Obrador con imponer aranceles para lograr un despliegue "gratuito" de soldados para frenar a los migrantes. "Nunca he visto a nadie doblegarse así", resaltó.

