"Se les cae el país a pedazos", Alejandro Moreno señala presunta cortina de humo de Morena

Alejandro Moreno Cárdenas dirigente nacional de PRI, aseguró que la reciente exhibición de audios donde se le escucha decepcionado de recibir “únicamente” 24 millones de pesos de parte de la empresa Cinépolis, se trata de una campaña de desestabilización por parte de la administración y el partido que encabeza AMLO.

“Es una cortina de humo frente a los problemas de la nación”, declaró.

“Es lo que acostumbra a hacer Morena, yo tengo la conciencia tranquila, trabajo de cara a la ciudadanía y lo que se busca desde Morena es distraer al electorado, que si la reforma electoral, que si un gato de cinco patas, no, hay que discutir los temas del país y es lo que no quiere Morena”, añadió.

La revelación de este audio donde se exhibe al dirigente nacional se suma a otros dos que habías sido sacados a la luz por lo hoy gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Moreno Cárdenas se ha mostrado tranquilo y ha declarado siempre que no hay que perder de vista los problemas que aquejan a México, ya que al gobierno actual “se les cae el país a pedazos, más de tres mil feminicidios, más de cinco mil secuestros, más de 120 mil homicidios, se cae este país, no hay sistema de salud, no hay combate a la pobreza para resolverlo, por eso quieren cortinas de humo, no compañeros, esos temas ahí están, vamos a hablar de los temas de México”

Hasta el momento el Instituto Nacional Electoral no ha emitido comunicado al respecto ni ha comenzado ninguna investigación sobre esta presunta financiación ilegal del Partido Revolucionario Institucional.

Asimismo, “Alito” como se le conoce al presidente del tricolor, aseguró que buscará se sancione la intromisión en las campañas electorales de los funcionarios Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum.

“Estamos en tiempos electorales y Morena se cae a pedazos y están volcados con los funcionarios del gobierno federal y programas sociales para cooptar a los ciudadanos. Ya estamos tomando cartas en el asunto y los vamos a denunciar al Canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por su clara y abierta intromisión en las elecciones”, puntualizó.