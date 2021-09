"¡Se les cayó el teatrito!": Loret celebra que Israel Vallarta seguirá en la cárcel por otro secuestro

México.- Carlos Loret de Mola celebró la noticia de que Israel Vallarta seguirá en la cárcel debido que tiene otra acusación por secuestro además del montaje del caso Florence Cassez, por lo que el periodista aseguró que "se les cayó el teatrito" que utilizaban para atacarlo.

El nuevo secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto, informó en la Mañanera de este martes qu Israel Vallarta no será beneficiado por el decreto presidencial de liberación de presos, ya que tiene otro proceso abierto, también por secuestro.

Desde su cuenta de Twitter, Loret de Mola declaró que se le "cayó el teatrito" al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que asegura que utilizaban el caso de Israel Vallarta para atacarlo.

"¡Se les cayó el teatrito que han usado para atacarme! El secretario de Gobernación acepta que Israel Vallarta sigue en la cárcel no por el caso de la francesa Cassez ni por ningún montaje, sino porque está acusado de OTRO SECUESTRO del que no tiene como zafarse", escribió.

En su tuit el conductor de Latinus incluyó un video del momento en que el titular de la Segob da el anuncio sobre Vallarta durante la Mañanera de AMLO de este 14 de septiembre.

Imagen: Captura de Twitter

El exgobernador de Tabasco explicó que mediante el protocolo de Estambul se confirmó que Israel Vallarta fue víctima de tortura en el caso Cassez, sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el que hasta el momento no se ha acreditado que hubo tortura, por lo que no puede salir de prisión por el decreto de AMLO.

"El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y ésta se acreditó con dictámenes correspondientes al protocolo de Estambul, sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul, por lo tanto no puede ser beneficiario del decreto", dijo Adán Augusto.

¿Una victoria para Loret?

La noticia sobre el futuro de Vallarta ha sido celebrada como una victoria por Loret de Mola, que en diversas ocasiones fue señalado por AMLO por el montaje del caso Florence Cassez en 2005, el cual fue orquestado por Genaro García Luna transmitido en el noticiero de Televisa que conducía el periodista.

Esta implicación llevó a Carlos Loret a comparecer ante un juez en julio pasado, en una audiencia de careo entre él e Israel Vallarta.

El caro fue solicitado por la defensa de Vallarta para que el comunicador testificara sobre el montaje televisivo, a fin de confirmar si sabía o no que la transmisión era un montaje. A este respecto, Loret acusó al gobierno de AMLO de "atacarlo" por dicho caso.

Leer más: México será presidente del Consejo de Seguridad de la ONU: AMLO prevé viaje a Estados Unidos

"No acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje, porque esa ha sido la versión que ha montado el presidente de la República en torno a algo que sucedió hace 16 años, y no ha tenido empacho en usar el poder del Estado para alentar esa mentira", declaró en su momento el periodista.