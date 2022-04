"Se lo vendo ahorita": Loret de Mola se burla de AMLO por exhibir su "departamento en Miami"

El presidente abundó que, pese a no ser servidores públicos, las personas con trabajos relacionados con la administración pública, como es el caso del periodista Loret de Mola, también deben declarar sus bienes, pues sostiene que muchas propiedades se obtienen a costas del erario.

"Vean el departamento, ¿de dónde tanto? 13 departamentos en la Ciudad de México, más el departamento en Miami, y tiene que aclarar por qué es vecino de Genaro García Luna, ¿se pusieron de acuerdo? ¿aprovecharon la oferta? ¿quién se los ofreció? Y no sólo eso, tiene mucho más, es inmensamente rico y van a ir saliendo todos sus bienes ", advirtió AMLO.

"Ah, y aclaro también la otra mentira que dijo hoy López Obrador: no tengo 8 hectáreas en ningún estado de la República. Así que lamento decepcionarlo si andaba buscando expropiarme para dárselas a alguno de sus chamacos ", respondió.

Manteniendo el tono burlesco, Loret de Mola lamentó "decepcionar" al mandatario federal al no contar con las propiedades que le adjudica, sugiriendo que López Obrador buscaba expropiarlas para regalárselas a sus hijos, en alusión a la polémica "casa gris" de su hijo José Ramón López Beltrán , que le ha valido tantas críticas por parte del periodista.

" Hoy López Obrador sale con que tengo un departamento en Miami que vale ¡5 millones de dólares! Se lo vendo ahorita en 5 millones de dólares. Será el negocio de mi vida. Y él se lo puede regalar a alguno de sus hijos. El presidente ya no sabe qué inventar para atacarme", respondió Loret a AMLO sobre el departamento en Miami.

Raúl Durán Periodista

