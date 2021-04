"Se me fue el sueño": El Bronco causa revuelo en redes sociales por su insomnio

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", causó revuelo en redes sociales por nada menos que su insomnio y su peculiar manera de compartirlo con sus seguidores.

Todo comenzó la noche de este lunes con una publicación desde su página oficial de Facebook, donde "El Bronco" confesó a sus seguidores que no tenía sueño, con lo que entabló una charla preguntando cómo estaban.

Se me fue el sueño, ¿cómo andan ustedes?", escribió Jaime Rodríguez Calderón.

El insomnio del gobernador regio no pasó desapercibido por los internautas, pues en apenas unas horas la publicación alcanzó más de 20 mil reacciones, 2 mil comentarios y fue compartida más de 6 mil 600 veces, convirtiéndose en todo un éxito en redes.

"Que descanse, duerma sus 8 horitas", "Ya es hora no se me desvele por que luego no rinde lo que debe rendir usted es muy tempranero", fueron algunos de los comentarios que recibió el mandatario.

Sin embargo, ese era apenas el inicio del insomnio de "El Bronco", que luego aseguró que ya lo había alcanzado el sueño y se despidió de sus seguidores. "Ya me dio sueño, ahí se ven!!", con lo que alcanzó otras 20 mil reacciones y unos 2 mil comentarios. Pero justo después confesó que seguía con insomnio: "No me dormí", escribió.

Al parecer el gobernador de Nuevo León decidió resignarse a la vigilia escuchando una canción interpretada por el icónico Juan Gabriel. Fue así que compartió el cover que el Divo de Juárez hizo de "Have you ever seen the rain?", con la pregunta en el aire: "¿Qué les parece esta canción para dormir o seguir despierto?".

Algunas de las publicaciones con las que "El Bronco" conquistó a sus seguidores. Imagen: Capturas de Facebook

Y siguió... acto seguido, "El Bronco" se disculpó con sus seguidores y aclaró que todo está bien, que sólo tenía insomnio y no había bebido nada de alcohol, tras lo cual se dispuso a conciliar el sueño. Esta publicación rebasó las 21 mil reacciones, fue compartida más de 3 mil 300 veces y recibió más de 2 mil 400 comentarios.

Perdón, todo está bien, no me tomé unas caguamas, solo tenía insomnio. Gracias por sus comentarios. Ahora sí, a dormir", escribió.

Alrededor de 6 horas después, la mañana de este martes, "El Bronco" volvió a Facebook para "quitarle el pendiente" a sus seguidores, aclarándoles que a fin de cuentas sí pudo dormir, por lo que ahora toca seguir trabajando.

Sí me dormí, muchas gracias por sus comentarios. A seguirle con la chamba", concluyó el gobernador regio al madrugar.

Tal parece que el insomnio de "El Bronco" causó gran sorpresa y diversión entre los internautas, pues en apenas unas horas las publicaciones del mandatario recibieron decenas de miles de reacciones. Ahora sólo queda esperar los memes.