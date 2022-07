"Se me iba a ver la panza": AMLO responde a críticas por falta de formalidad en la Casa Blanca

México.- Ante las críticas por su supuesta falta de formalidad en la Casa Blanca, el presidente AMLO respondió en broma que "se le iba a ver la panza" si se desabrochaba el saco al sentarse junto a su homólogo Joe Biden.

En La Mañanera tras su regreso de Washington, Andrés Manuel López Obrador se refirió a las críticas de los conservadores en su contra por su falta de formalidad en la Casa Blanca, especialmente por no desabrocharse el saco al sentarse en la Oficina Oval.

El mandatario federal se justificó con humor explicando que se le vería "la panza" y lo criticarían por comer tantos platillos mexicanos, como la barbacoa, los tamales de chipilín, la torta de chilaquil y las guajolotas.

"Toda esa formalidad casi monárquica les fascina. ¿Que no me desabroché el saco? Pues no, se me iba a ver la panza, y entonces (dirán): 'Miren la panza por la barbacoa y por los tamales de chipilín, los chanchamitos, los tlacoyos, la torta de chilaquil, la guajolota y toda eso", respondió.

AMLO también reveló que minutos antes del encuentro con la prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca le advirtió a Joe Biden que su discurso sería largo, ya que no habla "de corrido" y tenía muchas cosas que decir, a lo que el presidente de USA respondió: "usted no se preocupe".

AMLO respondió a las críticas por no desabrocharse el saco al sentarse en la Casa Blanca. Foto: Cuartoscuro

Encuentro con Biden fue "muy favorable"

Subrayó que el encuentro con Biden fue "muy favorable" para México y Estados Unidos, pues existe una relación de respeto mutuo por parte del gobierno estadounidense.

En ese sentido, criticó que en el pasado había gobernantes mexicanos que "se achicopalaban, se hacían pequeños" cuando visitaban Estados Unidos, pues no comprendían "la grandeza de México".

"Tenemos la dicha enorme de vivir en un gran país, heredero de grandes civilizaciones, y el presidente Biden, como la vicepresidenta (Kamala Harris) se admiran y se fascinan con México, nos tratan con mucho respeto", insistió.

Detalló que los temas abordados con el mandatario de USA fueron sobre la política migratoria y el comercio, y afirmó que Biden aceptó ampliar las visas temporales de trabajo para migrantes de México y Centroamérica.

De igual manera, insistió en que se amplié el apoyo de USA a los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras, El Salvador y Guatemala, como parte del enfoque de combatir las causas de fondo de la migración.

Por otra parte, AMLO detalló que le propuso a su homólogo estadounidense "impulsar las actividades productivas" de ambos países para aumentar la producción, quitar aranceles y simplificar los trámites para el comercio.

Sobre la inversión de mil 500 millones de dólares que su gobierno destinará a la infraestructura de la frontera, explicó que se usarán para ampliara la aduana de Piedras Negras, Coahuila, y construir una nueva aduana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde además se encontrará la oficina de Dirección de Aduanas.