"Se mete en todo, pero no con Peña", Loret de Mola asegura que AMLO y EPN tienen pacto

México.- "Habemus pacto(...)yo lo noto muy tranquilo", dijo el periodista Carlos Loret de Mola al decir entre líneas que Andrés Manuel López Obrador tiene un acuerdo para que Enrique Peña Nieto no vaya a la cárcel.

Lo anterior sucedió durante el capítulo 35 de Brozo y Loret, donde el personaje interpretado por Víctor Trujillo y el ex Televisa afirmaron que el expresidente de México de 2012 al 2018 "está muy tranquilo" ante la lucha contra la corrupción de AMLO.

"Gastas 500 de pesos en la consulta a expresidentes para que, cuando le tomen unas fotos y le griten a Peña en Roma digas no me meto, Si no te ibas a meter no te gastes 500 millones, ¿no?", resaltó Carlos Loret de Mola.

Tras esto, agregó el llamado payaso "tenebrozo" que después del tema "consulta popular" y la reciente pelea de declaraciones sobre la UNAM, aparece el exfuncionario priista disfrutando la vida en Italia.

"¿Tu lo ves preocupado por las investigaciones? ¿Lo ves acediado por un combate a la corrupción que proclama López Obrador? ¿Lo ves sudando por los expedientes que se acumulan en la Fiscalía?", cuestionó el periodista nacido en Yucatán.

Inmediatamente después el mismo comunicador cerró la idea con la expresión contundente: "lo tiene arreglado, hermano, lo tiene arreglado", refiriéndose a un presunto acuerdo de EPN con AMLO para no ir a prisión.

"El Presidente que se mete en todo, se mete hasta con Mario Bross, pero no se mete con Peña", agregó.

Loret de Mola recordó que en tres años de administración federal, la Fiscalía Anticorrupción ha realizado dos sentencias.

"Es una farsa, están arreglados. Ese es el combate contra la corrupción de López Obrador", dijo.

El tema de EPN y el pacto que tiene con AMLO, según el exconductor de "Primero Noticias", inició porque el 24 de octubre el priista y su novia, Tania Ruíz fueron grabados saliendo del hotel Ville, en Italia.

El expresidente no se mostró preocupado ante las provocaciones y gritos, a tal grado que abordó un taxi e incluso saludó a la cámara de quien le gritaba entre otras duras frases: "ratero, vas a ir a la cárcel".