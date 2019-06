Se muda AMLO a Palacio Nacional; desalojan a trabajadores

Ciudad de México.- Mientras se alista la llegada de la familia presidencial a Palacio Nacional, unos 200 empleados de la Consejería Jurídica tendrán que desalojar sus oficinas que ahora ocupan en ese edificio.

Fuentes del Gobierno federal informaron que, desde la semana pasada, los trabajadores fueron notificados sobre el cambio, se les instruyó empacar sus cosas y destruir los documentos que fueran prescindibles.

En el mensaje, que les fue transmitido vía telefónica, los mandos explicaron que aún no tenían claridad sobre cuál sería su nueva sede. Los empleados que dejarán Palacio Nacional laboran en las tres consejerías adjuntas: Consulta Constitucional, Contencioso y Legislativa, lo que incluye a 200 empleados.

De acuerdo con el plan, en Palacio solo se quedarían las oficinas de los jefes de las tres áreas, con sus respectivas secretarias.

Algunos de los empleados consultados explicaron que cuando fueron informados sobre la mudanza se argumentó que obedece a la llegada de la familia presidencial, que podría vivir en ese edificio a partir del mes de julio.

Las fuentes de Presidencia detallaron que el departamento que existe actualmente en el recinto, construido durante el sexenio de Felipe Calderón, podría resultar insuficiente para albergar a la familia del tabasqueño.

Se prevé entonces que sean habilitados otros espacios del histórico recinto y de ahí la necesidad de mudar a los empleados de la Consejería Jurídica.

Previo a la llegada de la familia presidencial, planeada tras la conclusión del ciclo escolar, la dinámica de Palacio también fue modificada en materia de seguridad.

Ahora, todos los funcionarios que visitan al Presidente deben ingresar por la puerta Mariana o por el acceso ubicado en la calle de Moneda, ya que la puerta principal, el ala sur del recinto y sus accesos son ahora de uso exclusivo de Presidencia.

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda confirmaron que en sus oficinas de Palacio también se llevan a cabo algunos ajustes de compactación de espacios.

Durante su campaña, López Obrador prometió dejar de usar la Los Pinos como residencia presidencial y rentar un departamento cercano al Palacio. Al asumir la Presidencia siguió viviendo en su casa particular de Tlalpan.

Los trabajadores de la Consejería, que deberán desalojar el edificio 12, anexo 4, cerca del patio central y el museo histórico, se mantienen a la expectativa pues a la fecha no les han asegurado su lugar de trabajo, incluso se les ha comentado que deberán de dispersarse a varios inmuebles, entre ellos a un edificio ubicado en Paseo de la Reforma 1030, en Las Lomas de Chapultepec, que hoy pertenece a la Consejería

Nos van a distribuir, pero no saben dónde porque estamos en austeridad y no quieren pagar. El rumor es que la familia del Presidente no quiere gente en este lado, dijo un trabajador.