Se necesitan más mujeres indígenas en puestos de decisión en el país: Del Moral Vela

El 6 de junio será un equinoccio político, Alejandra Del Moral Vela, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, quien resaltó que se necesitan más mujeres indígenas en los puestos de decisión de todo el país.

En el Centro Ceremonial Mazahua en San Felipe del Progreso, Del Moral Vela afirmó que el que el PRI volverá como la primera fuerza electoral en el Estado de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la ceremonia Equinoccio, Festival Ancestral del Fuego Nuevo, la dirigente partidista expresó que el Estado de México quiere paz y no conflicto.

Leer más: PAN apuesta por candidatos con trayectoria: Atayde

Quiere progreso y no retroceso; quiere diálogo y no quiere polarización, quiere oportunidades y no quiere clientelismos, señaló Del Moral Vela.

El papel de las mujeres indígenas es de suma importancia por su capacidad de convocatoria, y por la labor de cada una en las calles, en el campo y en las comunidades, y es un papel que es muy valorado en el partido, aseveró la dirigente priista.

Tras asegurar que históricamente el PRI es el partido en el que militan más personas indígenas, Del Moral Vela apuntó que se necesitan más mujeres indígenas en los puestos de decisión de todo el país

Señaló que también el PRI es el partido que más ha postulado a liderazgos indígenas como representantes populares.

Leer más: Poder Judicial defiende élite corrupta. Morena

Del Moral afirmó que con las próximas candidaturas los pueblos originarios estarán muy bien representados en el Congreso de la Unión como lo han estado hasta ahora.

La dirigente estatal del PRI mexiquense sostuivo que se precisan más representantes populares y presidentes municipales indígenas, para que más mujeres se empoderen en el Estado de México.

Así, invitó a los pueblos originarios de la entidad a trabajar en unidad, porque este año, mencionó, será el de las batallas electorales que darán buenos frutos.