Se niega AMLO a monetizar el canal de YouTube del Gobierno Federal

México.- Durante la conferencia matutina de este jueves 07 de enero, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador rechazó el planteamiento de que se monetize el canal de YouTube del Gobierno Federal.

El día de ayer en distintos medios de comunicación se difundió la cantidad de dinero que podría ganar el Gobierno Federal si comenzaba a monetizar el canal de YouTube, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador suele dar sus conferencias matutinas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El presidente de la República Mexicana ofreces conferencias matutinas desde su primer día de gobierno y lo continúa realizandolas durante los días hábiles de la semana. Por ello, ya reúne más de 500 videos de conferencias, las cuales tienen una duración aproximada de dos horas.

Puedes leer: Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy 06 de enero

Sin duda las conferencias matutinas son una caracteristica determinante del gobierno que encabeza López Obrador, donde suele presentar acciones de gobierno o responder a preguntas de los medios de comunicación.

Ante ello, el día de hoy le fue planteada la idea de comenzar a monetizar el canal de YouTube y así generar un ingreso extra para el gobierno que podría sumar al recurso para el gasto público.

"Pues sí, estoy enterado. Ayer salió una nota (...) de lo que obtendría si se comercializa el espacio que tenemos en redes sociales" expresó AMLO.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador indicó que no quiere realizar la monetización del canal, pues de hacerlo, se convertiría en una acción mercantil, y lo que busca es ofrecer información al público como su deber moral ante el pueblo mexicano.

Aunque su respuesta fue inmediata, se tomó unos minutos para explicar por que el mercantilizar la conferencia, la información que ofrecía al público no se encontraba acorde a sus criterios sobre como administrar los recursos públicos.

"No me gusta eso, porque es mercantilismo y yo soy funcionario público, servidor público, tengo la obligación de informar al pueblo y el pueblo tiene derecho a la información. Entonces, aun cuando el dinero se utilizara para un apoyo a la gente pobre, para la compra de ambulancias, para cualquier bien necesario, no deja de ser un acto mercantil, de comercio. No soy partidario de eso; además, creo que legalmente no podría hacerlo" expuso el presidente de México sobre el tema de monetizar el canal de YouTube.

"Pero sí, si se comercializa lo que estamos haciendo. Pero imagínense, ustedes (periodistas) también tendrían que tener participación, si esto es colectivo, es horizontal, es un diálogo entre todos; además, yo represento a la Presidencia de la República, estoy aquí por mandato del pueblo, o sea, no es una cuestión personal, no es Andrés Manuel, es el representante del Poder Ejecutivo, el presidente de la República".

Finalmente, cambiando de tema, criticó que el día de ayer se registrara la censura de los twits y cuenta de Donald Trump en Twitter.

Hay una cosa que ayer y hace unos días también comenté, y yo siempre digo lo que pienso, algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso.