Se nos dijo todo el tiempo: siempre tuvo otros datos; Chumel Torres se va contra AMLO

México.- El presentador Chumel Torres, criticó al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a “los otros datos” que el mandatario ha mencionado cuando es cuestionado sobre información negativa de su administración.

Chumel Torres se fue contra AMLO nuevamente, dando datos sobre la situación del país y como el presidente ha presentado información distinta, recordando que se había advertido que esto pasaría previo a su llegada al poder.

En una publicación de Twitter, Torres enlisto situaciones que vive actualmente México y que el gobierno ha minimizado o tratado de demeritar como el movimiento feminista y la venta de niñas en comunidades indígenas.

“En mi país hay militarización que no es militarizada. Hay opacidad que es transparencia. Hay un desabasto que existe y no existe. Hay feministas conservadoras. Se venden niñas pero no tantas. Se nos dijo todo el tiempo: él siempre tuvo otros datos”, escribió el youtuber.

No es la primera vez que Chumel Torres critica este tipo de acciones que no ha atendido el Gobierno Federal, como la venta de niñas en la región de La Montaña.

Venta de niñas en Guerrero

El pasado 26 de octubre arremetió una vez más contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que este último hiciera caso omiso a la venta de niñas en el estado de Guerrero.

El youtuber, Chumel Torres, se pronunció luego de que AMLO asegurara en su conferencia matutina de este 26 de octubre, que su gira por la región de La Montaña de Guerrero, fue exclusivamente para supervisar sus programas sociales, no para atender el problema de la venta de niñas en las comunidades de la zona.

Chumel Torres aseguró que Andrés Manuel tenía un alto nivel de mediocridad, al priorizar sus programas sociales, antes que un asunto donde se violan derechos humanos y se comenten delitos relacionados a trata de personas y prostitución.

“Imagínate ser una niña vendida a un señor en Guerrero y escuchar al Presidente decir esto. Qué nivel de mediocre maneja”, escribió Chumel junto a un video del fragmento de la conferencia matutina donde AMLO reafirma su idea.

El día anterior, Chumel Torres ya había hecho una publicación contra el presidente Andrés Manuel y el tema de las venta de niñas en Guerrero, pues durante su gira en el estado fue cuestionado sobre su agenda en la región, negando que trataría este tema.

““Así se usa”. —Mi presidente sobre la venta de niñas en Guerrero”, ironizó el youtuber.