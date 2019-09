Se prevén bajas participaciones federales para Sinaloa: Quirino

Sinaloa.- La proyección presupuestal para el 2020, no es muy favorable para Sinaloa, pues se estima un decremento en las participaciones federales y en las aportaciones del ramo 33, apuntó el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

El mandatario estatal abundó que, los recursos públicos asignados para el ejercicio presupuestal 2020, podrían ser inferiores a los 60 mil millones de pesos de este año, por lo que, se verá obligados a destinar y gestionar mayores recursos para las actividades económicas como la agricultura, la pesca, el turismo y la ganadería.

“Las participaciones federales son están creciendo para el año entrante, hay que verlo igual en las aportaciones como el Ramo 33 que tampoco están creciendo y es complicado porque seremos muy cautelosos en las definiciones presupuestales, el presupuesto va andar en términos reales quizá un poco abajo que el año pasado”, explicó.

Ordaz Coppel, anunció que, no será posible contar con recurso destinado para drenaje y pequeñas o medianas obras públicas, que era una de las peticiones directas que se habían hecho al gobierno federal con fin de mejorar las condiciones pluviales y de vialidades de las principales ciudades de Sinaloa.

“Digamos que en el tema de obra pedíamos que nos dieran un espacio para hacer obras pequeñas y medianas, para seguir invirtiendo en drenaje y vialidades, pero parece que ese camino no tiene buena ruta, yo ya platique con el Secretario de Hacienda y me dijo que no estamos viendo otras posibilidades”, mencionó.