Se protege Lemus ¡contra mal de ojo!

Guadalajara.- Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano que pretende reelegirse como Alcalde de Zapopan, está protegido ¡contra el mal de ojo!

Un cúmulo de pulseras que se presume sirven para la protección divina y para armonizar energías interiores, son portadas por el aspirante emecista que, a decir de él, las obtuvo obsequiadas por ciudadanos que lo quieren cuidar.

"Cuando llego a las colonias las personas me regalan muchas imágenes, sobre todo católicas, para pedir que me cuiden; por ejemplo, esta es de San José que me la regaló una señora en la Mesa Colorada el otro día", explicó Lemus al ser cuestionado sobre los artículos que porta.

Foto: Agencia Reforma

Esta pulsera me la regalaron en Tesistán, es una pulsera que trae a San Benito, y luego trae ojos, contra el mal de ojo

Según el Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana, el mal de ojo (se cree) es una enfermedad que puede ser causada por la "mirada fuerte" de algunos individuos, la envidia, influencia de personas que pasan por determinados estados de ánimo y corporales; y se detecta porque causa diarrea, vómito, llanto e intranquilidad.

Una de las pulseras de Lemus conformada por esferas color café claro, detalló el emecista, fue un obsequio de un monje tibetano para la paz interna; mientras que otro, en color café oscuro, se lo regaló una maestra de yoga, para el equilibrio interno.

Para conocer el significado de las pulseras que porta el candidato, se preguntó en tiendas esotéricas del Centro de Guadalajara donde, por ejemplo, la propietaria de Hierbería Sandra, ubicada en el Mercado Corona, aseguró que algunas correspondían a la creencia religiosa de la Santería.

Dicha afirmación sólo causó risa a Lemus.

"No sé, a mí me las regalan en las colonias y me las pongo con mucho gusto, algunas me dicen que son hasta para protegerme del Pollo, y la gente se preocupa por uno y, bueno, pues trata de enviarnos mensaje de protección", dijo el candidato después de reírse.

Yo soy católico y soy practicante, acudo todos los domingos a misa; incluso, trato de acudir a distintas parroquias, agregó.