¡Se pusieron de acuerdo! Confirma AMLO aumento del salario mínimo a 172.87 pesos en 2022

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los empresarios, obreros y el gobierno, se pusieron de acuerdo para el aumento del salario mínimo en México, por lo que en 2022 será de 172.87 pesos y en la Zona Libre de la Frontera será de 260.34 pesos.

En la conferencia Mañanera del 02 de diciembre del 2021, el presidente mexicano también conocido como AMLO, dio a conocer cuál había sido el acuerdo entre el sector empresarial, el sector obrero y el Gobierno Federal para el aumento del salario mínimo que será vigente a partir del 2022.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos que está integrada por los sectores antes mencionados, esta vez sí se puso de acuerdo para el aumento del salario mínimo, pues como reconoció el presidente de México en 2020 el sector empresarial no estuvo de acuerdo con la propuesta de aumento.

“A finales del 18 hubo consenso, a finales del 19 también, a finales del 20 no, no participó, no estuvo de acuerdo el sector empresarial, pero ahora sí estuvo de acuerdo el sector empresarial”, declaró AMLO sobre las reuniones que sostuvieron en días recientes con importantes empresarios, entre ellos Ricardo Salinas Pliego.

El nuevo salario mínimo de 172.87 pesos para México en general y de 260.34 pesos para la Zona Libre de la Frontera Norte, entrará en vigor a partir del 01 de enero del 2022.

Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján explicó que el aumento del salario mínimo beneficiará directamente a 6.3 millones de mexicanos con un empleo formal donde ganan el salario mínimo, es decir, el 30% de los trabajadores formales inscritos en el IMSS.

A modo de dar una explicación más sencilla, Luisa María Alcalde expuso que el nuevo salario mínimo en 2022 es equivalente a realizar la compra de 10 kilogramos de tortillas. Mientras que en términos más numéricos se indicó que el aumento de los recursos mínimos que perciben los trabajadores en México significa adquirir 948 pesos más al mes y mil 428 pesos más al mes en la zona fronteriza.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social explicó frente al presidente Andrés Manuel López Obrador que el aumento significa un 22% más en comparación con el salario mínimo del 2021.

Finalmente, Luisa María Alcalde Luján afirmó que el aumento del salario mínimo para el 2022 significa que la población tendrá el mismo poder adquisitivo que en 1984.

Aumento del salario mínimo en México desde 2018

88.36 pesos en 2018

102.68 pesos en 2019

123.22 pesos en 2020

141.70 pesos en 2021

172.87 pesos en 2022

Aumento del salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte desde 2018