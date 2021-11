"Se puso como ejemplo mundial": Loret de Mola critica discurso de AMLO en la ONU

"Tenemos un presidente que en la ONU critica el reparto inequitativo de vacunas contra covid, pero en México se niega a vacunar a los niños como ya lo hacen muchísimos países del mundo. Un presidente que en la ONU propone acabar con la inseguridad y la violencia creando empleos, pero que en su país no implementa programas para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia", aseveró el periodista.

"Mientras en África el gobierno de Angola recuperó 5 mil millones de dólares desviados por corrupción en una sola operación, en México no tenemos un centavo recuperado de la Estafa Maestra, del caso Odebrecht ni de nada", expuso.

