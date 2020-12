Se registran aspirantes a gobernador de Sinaloa

Ciudad de México.- Morena, la agrupación política fundada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tiene seis aspirantes para competir para ser los candidatos del partido a gobernador de Sinaloa. Cuatro hombres y dos mujeres tendrán que esperar el resultado de la encuesta estatal que realizará el partido para así determinar quién representará a Morena en Sinaloa en las elecciones del 2021 y, posiblemente, convertirse en el nuevo mandatario estatal.

Ante un gran número de asistentes, que acompañaban a los diversos aspirantes de todos los estados que tendrán elecciones el próximo año, algunos hasta con música de banda y mariachi llegaron, se llevó a cabo el registro en la calle Chihuahua 216 de la colonia Roma en la Ciudad de México, la que fuera la casa de campaña en 2018 del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

De manera sobria y con pocos acompañantes, todos con cubrebocas, el primero en arribar al CEN fue el exsecretario de Gobierno Gerardo Vargas Landeros. Todos los aspirantes tuvieron que hacer fila afuera del edificio y esperar su turno de pasar. En sus primeras declaraciones, Vargas Landeros se dijo listo para este nuevo reto de esta aspiración legítima a encabezar el Gobierno del Estado.

Ya que el candidato será electo en una encuesta ciudadana, Vargas se dijo optimista con este proceso, pues aseguró estar muy bien posicionado en las encuestas que se han hecho en el estado en los últimos 10 meses.

El senador Rocha Moya se registró como candidato a la gubernatura / Foto: David Ortega

“Los sinaloenses, hombres y mujeres, me han puesto en primerísimo lugar. Estoy seguro de que en la encuesta que va a hacer el partido de Morena se va a ratificar esta decisión de los sinaloenses”, dijo.

Resaltó que en Morena, la democracia es lo más importante, pues la mayoría de los sinaloenses ya han decidido y lo van a ratificar en unos días más en esta encuesta, aseguró Gerardo Vargas.

Al destacar que fue el primero en llegar de los aspirantes, comentó que “hay que madrugar porque Sinaloa lo merece, así como lo ha hecho el presidente López Obrador con sus mañaneras”.

El segundo en llegar fue el senador Rubén Rocha Moya, quien mencionó que en este proceso interno del partido aspira a ser el candidato que lleve a Morena a ocupar la gubernatura estatal, pues tiene confianza en el proceso.

La diputada federal Yadira Marcos aspira a la gubernatura de Sinaloa / Foto: David Ortega

“Yo me voy a someter a la encuesta, tengo confianza, pero me voy a atener a lo que la encuesta diga; finalmente, esa es la que vale, no las que se han hecho antes, no los antecedentes. La que vale es esta”, expresó en su llegada.

En cuanto a que, más que el resultado de la encuesta, lo que tendrá más peso será la elección directa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Rocha Moya indicó que puede haber mucha especulación, pero en la realidad están realizando este proceso de registro y ser aspirantes, pues la ciudadanía es la que decidirá, pues todo lo que se diga alrededor es parte de la política electoral.

Imelda Castro confía que en el 2021 se dé una transición en Sinaloa con una mujer en la gubernatura / Foto: David Ortega

“Es una encuesta abierta. Queremos ser elegidos por la ciudadanía en general, no solo por el partido”, comentó. Asimismo, luego de que el pasado 1 de diciembre, cinco de los aspirantes, entre ellos el senador Rubén Rocha Moya, acudieran a este mismo CEN para firmar el acuerdo de respetar el resultado de esta encuesta, reunión a la cual no fue invitado Gerardo Vargas Landeros, el senador expresó que esta invitación no significa una ventaja, pues finalmente serán los ciudadanos quienes decidan.

“El resultado que aquí se arroje, si es a favor, lo voy a asumir con mucha responsabilidad y mucho compromiso con los principios de la Cuarta Transformación;sino es a favor mío, voy a apoyar a quien resulte. Soy militante y soy senador por Morena, entonces, no tengo agravio, al contrario, tengo agradecimiento”, dijo.

Respecto a si será fácil que Morena se lleve la gubernatura, el senador respondió que nada es fácil, pues en la democracia existe una palabra clave que es “incertidumbre”, pues no se sabe hasta que se cuentan los votos, “como en el beisbol, hasta que cae el out 27 me atengo a eso. No quiero presumir, no quiero actuar ni con soberbia, no estamos para eso. Vamos a competir, mis respetos a los adversarios, a los contendientes y vamos en buena lid. Hay que confrontar ideas, programas, propuestas, sin ir más allá, y tratar de convencer a la gente a partir de la propuesta blanca, llana, de utilidad para el pueblo”, dijo.

Poder femenino

Por su parte, la diputada federal Yadira Marcos, también aspirante a ser gobernadora, se dijo honrada de poder representar a Sinaloa, de ser activista social y de ser una ciudadana, mas no una política, quien pudiera gobernar el estado, además de representar a la mujer.

“Sinaloa merece a una mujer al frente del Gobierno de Sinaloa. Necesitamos ya limpiar el Gobierno de estos Gobiernos corruptos que solamente han buscado un beneficio en contra del presupuesto de los sinaloenses. Creo que es justo y necesario que en este 2021 se pueda dar esa transición, y qué mejor que sea con Morena y con una mujer”, dijo.

Se dijo convencida de que el momento ya llegó para las mujeres, pues nos encontramos en el año de la paridad, pues justamente en el Congreso de la Unión han legislado en favor de la paridad de género, ya que, lamentablemente, por décadas a la mujer siempre se le ponía en segundo término, expresó. “Si queremos resultados distintos, pues tenemos que tener candidatos también distintos”, finalizó.

Otra de las aspirantes, la senadora Imelda Castro, se dijo muy segura y convencida de tener una hoja limpia de vida, congruente, honesta, con atributos políticos y éticos, congruentes con los estatutos y el programa de Morena.

“Es un momento histórico el que estamos viviendo en México, es una revolución civicofemenina, porque estamos logrando el derecho a ser elegidas. Una cosa es tener el derecho a votar, que ese desde hace 65 años lo tenemos, ahora somos una opción competitiva, capaz, eficaz para la política mexicana, particularmente para Sinaloa”, expresó.

Señaló también que los derechos humanos y políticos en la actualidad están en una condición de igualdad en su implementación, pues como mujeres representan la posibilidad de la eficacia para el Gobierno, poniendo la honestidad, la transparencia, la congruencia, la responsabilidad y su compromiso con la inclusión. “Ocupamos un Sinaloa incluyente”, dijo.

Alcaldes aspirantes

Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán por Morena, también acudió a registrarse como aspirante a gobernador. A su salida del registro, mencionó a DEBATE tener plena confianza en que el pueblo lo apoyará en la encuesta, pero si por algún motivo no es así, él apoyará al elegido, pues su compromiso es con el presidente, López Obrador, con el pueblo y con la Cuarta Transformación, con un nuevo proyecto de nación y no por un puesto, explicó.

Dijo que representar a Morena en las elecciones del 2021 significará de nueva cuenta un punto a favor nuevamente; dijo que el presidente es una persona inteligente, consciente, que entiende los problemas de la gente y, por tanto, se tiene que ponderar el tema de la salud y la vida, porque, pese a la pandemia, el presidente no descuidó esta parte y tampoco la económica. Subrayó y resaltó que AMLO ha apoyado a los comerciantes, a los industriales y a empresarios, “y quienes digan que se sienten abandonados o que no han recibido apoyo, es algo falso totalmente”, aseguró.

Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, también desea ser gobernador / Foto: David Ortega

“Ese fue mi compromiso con él (López Obrador) desde que yo era candidato a presidente municipal, ya fui candidato a gobernador también, y en ese compromiso yo he cumplido plenamente. No me compré un sólo carro nuevo en dos años, no me compré celulares, ni pago servicios de celular a nadie, no hemos derrochado en gasolinas ni combustibles, no hemos comprado nada que no sea útil”, aseveró.

Guillermo Benítez (el Químico), alcalde de Mazatlán, también aspira a ser el candidato de Morena, sin embargo, envió al registro a un representante, pues se encontraba recibiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita en el estado.

El Químico Benítez envió al CEN de Morena a un representante para entregar sus documentos / Foto: David Ortega

No se dieron a conocer las fechas de la aplicación de la encuesta, pero, de acuerdo con la diputada Yadira Marcos, para el 22 de diciembre ya se tendrá el nombre del candidato o candidata a gobernador por Sinaloa de Morena.