"Se requiere oposición fuerte, no paleros": AMLO envía mensaje a adversarios tras elecciones de 2022

México.- El presidente AMLO aseguró que México necesita partidos de oposición fuertes y "no paleros", por lo que envió un mensaje a sus adversarios del PAN, PRI y PRD tras las elecciones de 2022, en las que la alianza Va por México apenas logró ganar 2 de 6 gubernaturas.

En La Mañanera del 7 de junio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un repaso a la historia del PRI tras las elecciones del pasado 5 de junio, destacando la necesidad de contar con una oposición fuerte en el país.

"Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden, necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes, no paleras", dijo AMLO sobre la oposición en México.

Ante el rotundo fracaso de Va por México frente a Morena, el mandatario federal aconsejó al PRI reivindicar su historia en favor del pueblo, pues recordó que se trata de un partido que nació a raíz de la Revolución Mexicana.

A manera de ejemplo, recordó su iniciativa de reforma eléctrica, que implicaba "votar en favor de la CFE", una empresa creada por el presidente Lázaro Cárdenas. "La reforma constitucional era para fortalecer a la CFE, una empresa pública", subrayó.

Sin embargo, criticó que los legisladores del PRI decidieron votar en contra de la reforma eléctrica, lo que implica continuar apoyando a las empresas extranjeras en lugar de proteger a la CFE.

"Y estos señores, porque se olvidaron de la historia o no conocen la historia, votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por seguir socavando, destruyendo a la CFE. Afortunadamente, lo resolvimos, pero cómo van a actuar así", expresó López Obrador.

El presidente de México también criticó al PAN por aliarse con el PRI, partido con el que se confrontó durante años, y a la vez señalar que Morena se convirtió en el nuevo PRI, por lo que les pidió no caer en el autoengaño y hacer un "análisis de fondo" de sus estrategias políticas.

"Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, pues si es tan malo lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN? Tienen un problema ahí, tienen que hacer un análisis de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño", sugirió AMLO.

Además de burlarse de que la oposición celebró como una victoria sobre Morena el llevarse apenas 2 de 6 gubernaturas (Aguascalientes y Durango), el mandatario les pidió a sus adversarios replantearse su estrategia y no ver a Morena y su gobierno como enemigos, sino como adversarios. "Primero no vernos como enemigos sino como adversarios, y como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir", recomendó.

También en La Mañanera del día anterior el presidente López Obrador envió un mensaje a la oposición conformada por PAN, PRI y PRD, a quienes les advirtió que deben revisar su estrategia porque "les afecta mucho su clasismo" y racismo, pues evidencia que no tienen amor por el pueblo.

"Deben de hacer una revisión de su estrategia, les afecta mucho su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor, ahí está la esencia de todo", expuso el mandatario.

Te recomendamos leer:

Además, advirtió que en los dos años que restan de su gobierno harán "muchas cosas más", ya que su objetivo es consolidar la Cuarta Transformación para dejar un buen legado a las nuevas generaciones.

Incluso adelantó que podría invitara los gobernadores salientes de la oposición a sumarse a la 4T con algún cargo en el extranjero o en su gabinete.