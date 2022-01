¿Se retira de la carrera presidencial? Fernández Noroña responde a su estilo

México.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, respondió a todos aquellos que aseguran que se retirará de la carrera presidencial de los comicios de 2024.

Desde hace algunos meses, tras que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera el banderazo de salida para la sucesión presidencial, uno de los nombres que más se ha posicionado ha sido el de Gerardo Fernández Noroña.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, el controversial diputado petista señaló que, frente a los comentarios que aseguran que dejará de lado sus aspiraciones presidenciales, se dedicará a la "contemplación de la montaña y me alimentaré de camarones a la diabla y pizzas silvestres".

Leer más: Félix Salgado pide licencia para dejar el Senado; promoverá revocación de mandato de AMLO

"Como andan diciendo que me retiré de la carrera presidencial, me iré a dedicarme a la contemplación de la montaña y me alimentaré de camarones a la diabla y pizzas silvestres", escribió Fernández Noroña en la referida red social.

Fernández Noroña responde sobre si se retirará de la carrera presidencial/Fuente: Twitter @fernandeznorona

Conflictos en Morena por elecciones de 2024

A poco más de dos años de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2024, donde los electores mexicanos habrán de elegir al político sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, los nombres más sonados, dentro del partido Morena, son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el senador Ricardo Monreal Ávila. Incluso, de entre los partidos aliados al Movimiento Regeneración Nacional (PVEM y PT), se ha destacado el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña.

Al interior del partido fundado por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal han comenzado las disputas por ser el abanderado de la Cuarta Transformación frente a una oposición que no ha dejado ver prospectos para la contienda federal de 2024.

Leer más: Exigen panistas retirar nombramiento a Pedro Salmerón

Ante la certeza que muchos han manifestado sobre Claudia Sheinbaum Pardo como la favorita del presidente López Obrador para la sucesión, hay quienes han asegurado que Ricardo Monreal buscará contender fuera de Morena; el partido más mencionado es Movimiento Ciudadano (MC), tomando en cuenta la cercanía que ha tenido el legislador zacatecano con el dirigente nacional emecista Dante Delgado, tras la captura del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, José Manuel del Río Virgen, en Veracruz.