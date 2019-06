Se reúnen fiscales para abordar funciones de la Guardia Nacional

Ciudad de México.-El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero se reunió con los titulares de las Fiscalías y Procuradurías estatales para abordar las acciones de la Guardia Nacional que comenzará a operar este domingo en el país, en donde les dijo que las funciones del Ministerio Público son de recepción de denuncias y querellas y no actividades relacionadas con la prevención del delito o de seguridad pública.

Al inaugurar la XLI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), el fiscal general destacó que los problemas inmediatos que está viviendo el país obligan a tener una respuesta muy eficaz dentro del marco jurídico, que establece muy claro cómo vamos a enfrentar la realidad en seguridad pública.

En su mensaje a los asistentes a la reunión de trabajo, Gertz mencionó que "vamos a cumplir con la sociedad frente a los retos que en este momento se están dando".

Al reunirse con funcionarios de primer nivel de la Guadia Nacional, dijo que a partir de este encuentro entre fiscales y procuradores estatales se va a tener una visión muy clara de competencias, resultados, obligaciones y de capacidad de dar a la sociedad la respuesta que se está esperando.

El fiscal general pidió a los responsables de la procuración de justicia a entablar un diálogo con la representación de primer nivel de la corporación policial civil, a fin de resolver el problema que se va a enfrentar el país a partir de este cambio fundamental en la vida del país en materia de seguridad.

En sus comentarios insistió que: "Hay que repetirlo hasta que se entienda, las funciones del Ministerio Público no son funciones de prevención del delito, no son funciones de seguridad pública, son funciones de recepción, de denuncias o querellas, trámite de ellas y judicialización y representación social en los juicios", reiteró.

Lo anterior no significa que no se tenga una relación muy cordial y positiva con otras áreas que no forman parte de sus funciones, debido a que hay una serie de antecedentes de que el sistema de procuración de justicia formaba parte de la acción del Poder Ejecutivo, lo cual no es compatible ni con los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de México.

En su opinión, externó que es fundamental establecer quén, qué y cuáles son las funciones de cada quién y cómo se puede ayudar, pero tampoco implica hacer el trabajo de otros ni invadir las funciones de prevención del delito.

Un equipo de alto nivel de la Guardia Nacional explicó las actividades que realizarán en los estados.

Asimismo, añadió que "ni tampoco vamos a aceptar tener tareas que no nos corresponden, vamos a trabajar juntos, pero con una claridad absoluta de responsabilidades y funciones".

Por su parte, el próximo domingo la Guardia Nacional comenzará a funcionar en Sinaloa y Durango, dentro de las 150 regiones clasificadas de mayor peligrosidad y presencia del crimen organizado, con hasta 600 efectivos que serán distribuidos en los estados que se desplegará, informó el morenista.

En su intervención, destacó la importancia del federalismo y la seguridad pública, que mediante la concretización de la reforma constitucional se logró crear una de las instituciones que darán seguridad a los mexicanos que es la Guardia Nacional, y fue por unanimidad entre las fracciones legislativas.

El legislador de Morena se refirió al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que de las 266 regiones que se divide la Guardia Nacional, se ha determinado iniciar con 150 en donde arrancará esta nueva fuerza policial civil, que en su opinión insistió "va a funcionar".

Adelantó que esta mañana platicó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, respecto a un anuncio que apareció publicamente, en donde invitan a los elementos de la Policía Federal que no pasaron los exámenes de la Guardia Nacional, a que se incorporen al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En este punto, dijo que quedó impresionado de como está la situación en el país, y aprovechó para asegurar que no habrá despidos y los agentes que no lograron la aprobación serán incorporados a las filas de Aduanas, Protección Civil o en el Instituto Nacional de Migración.