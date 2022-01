¡Se salva de nuevo! Aplazan audiencia de Ricardo Anaya por caso Odebrecht para el 14 de febrero

A través de una serie de videos, el panista se dedicó a exhibir las supuestas inconsistencias en las acusaciones de la Fiscalía y declararse un perseguido político, pero luego dejó el tema de lado para retomar sus críticas contra la reforma eléctrica de AMLO, como lo hizo en el video publicado el 31 de enero, donde no hubo ninguna mención sobre su audiencia.

Por tales acusaciones, la Fiscalía busca pedir prisión preventiva para el exlíder nacional del PAN, por lo que el juez Fuerte Tapia deberá determinar el próximo 14 de febrero si lo vincula a proceso o no.

Esta es la c uarta ocasión que se pospone la audiencia de Ricardo Anaya, quien debía asistir de forma presencial al Reclusorio Norte, de lo contrario el juez giraría una orden de aprehensión en su contra.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.